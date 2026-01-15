В 2025 году стоимость жилья в Бишкеке выросла на 26,8 процента

В 2025-м стоимость жилья в столице выросла на 26,8 процента, сообщает пресс-служба Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.

Отмечается, что на рынке недвижимости за отчетный период зафиксирован рост средних цен на квартиры и жилые дома в Бишкеке и Оше.

По данным ведомства, средняя стоимость квадратного метра квартиры в столице в прошлом году выросла по сравнению с показателями годом ранее.

Самый высокий рост цен отмечен на квартиры индивидуального типа — 21,7 процента. Следом идут квартиры 105-й серии — 18,9 процента, 308-й — 17,7 процента и 104-й — 17,4 процента.

В Ошe квартиры 104-й серии подорожали на 26,9 процента, 105-й— на 24,4 процента, частные — на 11,6 процента.

Средняя стоимость квадратного метра жилых домов в Бишкеке увеличилась на 26,8 процента. Максимальный рост наблюдался в Свердловском районе (+37,11 процента). В Оше дома подорожали на 37,04 процента.

Рост цен на недвижимость превысил показатели инфляции — ее среднегодовой уровень в 2025-м составил 9,2 процента.