В Бишкеке открывается выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»

16 января в Бишкеке открывается персональная выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций». Об этом сообщили в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Экспозиция исследует устройство эмоционального опыта человека через цвет, форму и пространственную композицию. Четыре цветовые среды и десятки эмоциональных состояний — от радости и доверия до страха, тревоги и решительности — выстраиваются в цельный маршрут внутреннего проживания.

КНМИИ
Фото КНМИИ

Ильгиз Эдилсон — современный художник, который более десяти лет последовательно исследует эмоциональный интеллект, природу человеческих эмоций и поведенческих паттернов, находясь на пересечении искусства, психологии и науки о мозге. Его художественная практика опирается на данные нейронаук, поведенческой психологии и психосемантики. Используя абстрактный визуальный язык, художник стремится передать тонкие, зачастую трудно вербализуемые состояния — напряжение, уязвимость, доверие, страх, импульс действия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357711/
