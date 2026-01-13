В Бишкеке открывается выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»

16 января в Бишкеке открывается персональная выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций». Об этом сообщили в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Экспозиция исследует устройство эмоционального опыта человека через цвет, форму и пространственную композицию. Четыре цветовые среды и десятки эмоциональных состояний — от радости и доверия до страха, тревоги и решительности — выстраиваются в цельный маршрут внутреннего проживания.

Фото КНМИИ

Ильгиз Эдилсон — современный художник, который более десяти лет последовательно исследует эмоциональный интеллект, природу человеческих эмоций и поведенческих паттернов, находясь на пересечении искусства, психологии и науки о мозге. Его художественная практика опирается на данные нейронаук, поведенческой психологии и психосемантики. Используя абстрактный визуальный язык, художник стремится передать тонкие, зачастую трудно вербализуемые состояния — напряжение, уязвимость, доверие, страх, импульс действия.