Американская актриса Зои Салдана возглавила рейтинг самых кассовых актеров в мире, обойдя по общей сумме сборов работ фильмов с ее участием таких звезд, как Скарлетт Йоханссон, Сэмюэл Л. Джексон и Роберт Дауни-младший. Согласно данным аналитического портала The Numbers, фильмы с участием Салданы собрали $15,467 миллиарда в мировом прокате.

Фото из интернета. Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино

Зои Салдана известна своими ведущими ролями в блокбастерах, в том числе в трилогии «Аватар» и фильмах киновселенной Marvel (Guardians of the Galaxy, Avengers). Именно участие в этих крупных франшизах обеспечило актрисе рекордный показатель кассовых сборов.

Фото из интернета. Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино

Ее основная соперница по сборам — Скарлетт Йоханссон — на втором месте с суммой около $15,401 миллиарда, значительно поддержанной ее ролями в фильмах Marvel.

На третьей и четвертой позициях оказались актеры Сэмюэл Л. Джексон и Роберт Дауни-младший с $14,613 миллиарда и $14,315 миллиарда соответственно.