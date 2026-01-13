19:16
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Общество

Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино

Американская актриса Зои Салдана возглавила рейтинг самых кассовых актеров в мире, обойдя по общей сумме сборов работ фильмов с ее участием таких звезд, как Скарлетт Йоханссон, Сэмюэл Л. Джексон и Роберт Дауни-младший. Согласно данным аналитического портала The Numbers, фильмы с участием Салданы собрали $15,467 миллиарда в мировом прокате.

из интернета
Фото из интернета. Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино

Зои Салдана известна своими ведущими ролями в блокбастерах, в том числе в трилогии «Аватар» и фильмах киновселенной Marvel (Guardians of the Galaxy, Avengers). Именно участие в этих крупных франшизах обеспечило актрисе рекордный показатель кассовых сборов.

из интернета
Фото из интернета. Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино

Ее основная соперница по сборам — Скарлетт Йоханссон — на втором месте с суммой около $15,401 миллиарда, значительно поддержанной ее ролями в фильмах Marvel.

На третьей и четвертой позициях оказались актеры Сэмюэл Л. Джексон и Роберт Дауни-младший с $14,613 миллиарда и $14,315 миллиарда соответственно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357671/
просмотров: 562
Версия для печати
Материалы по теме
Умерла российская актриса Вера Алентова
Голливудский режиссер и его жена найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе
Актриса Эмма Стоун признана самой красивой женщиной с точки зрения науки
Состоялась премьера документального фильма о Виктории Бекхэм
Ушла из жизни актриса и врач Роза Табалдыева
Актриса Роза Азимбаева заявила о семейном насилии
Новым художественным руководителем Кыргызского драмтеатра стала Альбина Имашева
Третий сезон сериала «И просто так» станет финалом «Секса в большом городе»
Фотографию Мэрилин Монро на паспорт продали на аукционе за $21 тысячу
Стали известны имена артистов, которые получат звезду на Аллее славы в 2026 году
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
18:58
Самый красивый. Питомец из РФ возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек Самый красивый. Питомец из РФ возглавил рейтинг Всемирн...
18:46
Тимур Ибрагимов стал новым председателем правления «Бакай Банка»
18:34
В Бишкеке реконструируют улицу Ауэзова. Там вырубят старые деревья
18:29
Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино
18:23
Приходят в стационар напрямую. Минздрав о ситуации в Ошской больнице