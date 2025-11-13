Актриса Эмма Стоун признана самой красивой женщиной с точки зрения науки

Эмма Стоун признана самой красивой женщиной с точки зрения науки. Ученые считают, что, помимо оценочных суждений человека, есть научный метод измерения субъективного понятия «красота», сообщает Dailу Mail.

Он заключается в оценке всех частей лица с точки зрения физического совершенства при помощи золотого сечения. Согласно новому анализу, самой красивой женщиной в мире является голливудская актриса Эмма Стоун.

«Она стала явным победителем после того, как мы оценили все элементы ее лица с точки зрения физического совершенства», — сказал руководитель Центра передовой косметической и пластической хирургии лица в Лондоне Джулиан Де Сильва.

Чтобы понять, какие женщины самые красивые, доктор использовал компьютеризированные методы анализа лица, позволяющие раскрыть некоторые тайны того, что делает человека физически привлекательным.

Идея заключается в том, что, чем ближе пропорции тела к числу «фи» (1,618), тем красивее считается человек.

Золотое сечение — это математическое уравнение, выведенное греками в попытке измерить красоту. Его можно применить практически к чему угодно. Художник Леонардо да Винчи использовал золотое сечение для изображения идеального мужского тела в своей знаменитой работе «Витрувианский человек».

У Эммы Стоун почти идеальная линия подбородка (97 процентов) и губы прекрасных пропорций (95,6 процента).

Она заняла первое место благодаря неизменному совершенству во всех элементах золотого сечения.

Хотя анализ доктора Де Сильвы показал, что Эмма Стоун — самая красивая женщина, все десять участниц были близки к идеальному результату в 100 процентов. Среди других звезд с «красивыми с научной точки зрения» лицами — Зендея, Бейонсе и Марго Робби.