Ушла из жизни актриса и врач Роза Табалдыева

Врач высшей категории, главный внештатный психиатр Кыргызстана Роза Табалдыева ушла из жизни 24 сентября 2025 года. Об этом сообщили ее близкие.

Роза Табалдыева родилась в 1945 году в городе Пржевальске в семье видного советского государственного деятеля, посвятившего свою жизнь развитию экономической науки и земледелия Киргизской ССР, Раимбека Табалдыева, и учительницы математики Хадичи Орускуловой.

После окончания Кыргызского государственного медицинского института свой профессиональный путь Роза Раимбековна начала как врач-психиатр и благодаря высокому профессионализму и преданности делу прошла путь до главного врача Республиканского психоневрологического диспансера.

Обладая природным обаянием и красотой, она снялась в ряде художественных фильмов. Среди них — «Зной», «Джура», «Первый учитель», «В талом снеге звон ручья», «Катастрофу не разрешаю».

Совместно с супругом, режиссером Альгимантасом Видугирисом Роза Табалдыева работала над сценариями к его фильмам, которые получили семь Гран-при международных кинофестивалей и другие призы.

«Главной гордостью и радостью ее жизни были семья и дети. После выхода на раннюю пенсию она полностью посвятила себя внукам. У нее остались сын и дочь, четверо внуков и две правнучки. Розу Раимбековну будут помнить как светлого, доброго и внимательного человека, всегда встречавшего людей с искренней улыбкой и интересом. Ее отличали твердые принципы, интеллигентность и особое внутреннее благородство», — говорится в сообщении.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Розы Раимбековны.