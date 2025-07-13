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Общество

Фотографию Мэрилин Монро на паспорт продали на аукционе за $21 тысячу

Фотографию Мэрилин Монро на паспорт продали за $21 тысячу. Снимок ушел на аукционе за $21 тысячу 655, сообщает New York Post.

Фотография была сделана в 1954 году через несколько недель после свадьбы Монро с бейсболистом Джо Ди Маджо. Пара собиралась в поездку в Японию на свой медовый месяц и собиралась оформить выездные документы, однако у Монро не было нужной фотографии. Ди Маджо сымпровизировал, предложив сфотографироваться в соседнем зале игровых автоматов, и затем сделал несколько копий.

Фотокарточка размером 5,7×6,9 сантиметра, проданная на аукционе, не попала в паспорт Монро, но снимок является одной из тех копий, сделанных ее мужем перед поездкой. На фотографии есть автограф актрисы, который она оставила сотруднику паспортной службы: «Мистеру Болдсу, спасибо и мои самые теплые пожелания, Мэрилин Монро Ди Маджо».

Через девять месяцев после свадьбы Мэрилин и Джо Ди Маджо развелись. Бейсболист стал вторым из трех мужей кинозвезды
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336060/
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