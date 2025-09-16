17:32
Происшествия

Актриса Роза Азимбаева заявила о семейном насилии

Фото 24.kg. Актриса Роза Азимбаева заявила о семейном насилии

В социальных сетях появилось видеообращение, в котором женщина, представившаяся актрисой Розой Азимбаевой, заявила, что подверглась домашнему насилию. По ее словам, муж ударил ее и, возможно, сломал руку.

В УВД Свердловского района подтвердили, что по факту зарегистрировано заявление и начата доследственная проверка.

Сотрудники милиции доставили супругов А.Р., 1986 года рождения, и М.А., 1983 года рождения.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда, в том числе подтверждения возможного перелома.

