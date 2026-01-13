В Бишкеке 13 января безоблачно. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.
У кого намечается той
Артем Новиков
Родился 13 января 1987 года. Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития.
Азамат Апсатаров
Родился 13 января 1990 года. Начальник управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента КР.
Памятные даты
В Кыргызстане начал работу первый троллейбусный рейс
Первый троллейбус пустили на рейс 13 января 1951-го.
Водитель Николай Тагильцев в первый раз сел за руль новенького троллейбуса МТБ-82Д и поехал по маршруту Железнодорожный вокзал имени Фрунзе — улица Свердлова (ныне кольцо возле Академии наук).
Общая протяженность троллейбусных линий на момент пуска составляла 8,4 километра. В городе было всего четыре троллейбуса, которые за год работы перевезли более 3 тысяч человек.
Отметим, в 2024-м в мэрии Бишкека сообщили, что этот транспорт неповоротлив, из-за чего образуются пробки, и начали ликвидировать троллейбусные линии. На сегодня этот вид транспорта в столице не используется.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Дмитрий Щербаков
Родился 13 (1) января 1893 года в уездном городе Новозыбкове Черниговской губернии Российской империи. Советский ученый в области геологии, минералогии, геохимии и географии, доктор геолого-минералогических наук, академик АН СССР, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и техники Киргизской ССР.
Проводил геологические исследования в Средней Азии. Его научные прогнозы послужили основой для открытия промышленных месторождений сурьмы и ртути в Кыргызстане.
Умер 25 мая 1966-го в Москве.
Именем Дмитрия Щербакова названа улица в Айдаркене Баткенской области.
Родился профессор Арон Брудный
Специалист по философии, антропологии, общей семантике и психолингвистике, член редакционных советов научных журналов «Культурно-историческая психология», «Социальная психология и общество».
52 года проработал в Национальной академии наук Кыргызстана, преподавал авторские курсы в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова, возглавлял кафедру психологии в Кыргызско-Российском Славянском университете, с 1998-го заведовал психологической лабораторией в Американском университете в Центральной Азии.
Арон Брудный опубликовал свыше 300 научных работ, удостоен Государственной премии Кыргызстана в области науки и техники. Его научные работы опубликованы на семи языках мира и неоднократно переиздавались.
Помимо интенсивной исследовательской деятельности, работал над киносценариями и научно-фантастическими произведениями, опубликовал новеллы в жанре экзистенциальной прозы. По одному из киносценариев Арона Брудного в Швейцарии снят фильм «Зеркало теней», а его пьеса «Спиритический сеанс» поставлена в Москве.
Умер 14 марта 2011 года.
Родился профессор Кулубек Боконбаев
Родился 13 января 1940 года во Фрунзе. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент НАН КР, заслуженный деятель науки КР.
Известный в мире специалист в области петрологии, геохимии, металлогении и экологической геохимии.
Опубликовал более 190 научных работ, в том числе 6 монографий. Под его руководством защищена кандидатская диссертация.
Родилась профессор Шарипа Жоробекова
Родилась 13 января 1945 года. Доктор химических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, академик Академии педагогических и социальных наук России.
Специалист в области физической химии и биотехнологии.
Член Научно-консультативного совета ЮНЕСКО, аффилированный член Международного общества по чистой и прикладной химии IUPAQ, член Международного научно-производственного совета по гумусовым веществам и удобрениям.
Опубликованы более 230 научных работ, 9 монографий. Получено 23 авторских свидетельства и патента. Под руководством Шарипы Жоробековой защищены 14 кандидатских и 2 докторские диссертации.
Куда сходить
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.