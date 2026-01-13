В Бишкеке 13 января безоблачно. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.

У кого намечается той

Артем Новиков

Родился 13 января 1987 года. Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития.

Азамат Апсатаров

Родился 13 января 1990 года. Начальник управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров администрации президента КР.

Памятные даты

В Кыргызстане начал работу первый троллейбусный рейс

Фото мэрии Бишкека. Первый троллейбус

Первый троллейбус пустили на рейс 13 января 1951-го.

Водитель Николай Тагильцев в первый раз сел за руль новенького троллейбуса МТБ-82Д и поехал по маршруту Железнодорожный вокзал имени Фрунзе — улица Свердлова (ныне кольцо возле Академии наук).

Общая протяженность троллейбусных линий на момент пуска составляла 8,4 километра. В городе было всего четыре троллейбуса, которые за год работы перевезли более 3 тысяч человек.

Отметим, в 2024-м в мэрии Бишкека сообщили, что этот транспорт неповоротлив, из-за чего образуются пробки, и начали ликвидировать троллейбусные линии. На сегодня этот вид транспорта в столице не используется.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Дмитрий Щербаков

Фото из интернета. Дмитрий Щербаков

Родился 13 (1) января 1893 года в уездном городе Новозыбкове Черниговской губернии Российской империи. Советский ученый в области геологии, минералогии, геохимии и географии, доктор геолого-минералогических наук, академик АН СССР, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и техники Киргизской ССР.

Проводил геологические исследования в Средней Азии. Его научные прогнозы послужили основой для открытия промышленных месторождений сурьмы и ртути в Кыргызстане.

Умер 25 мая 1966-го в Москве.

Именем Дмитрия Щербакова названа улица в Айдаркене Баткенской области.

Родился профессор Арон Брудный

Фото brudny.asia. Арон Брудный

Родился 13 января 1932-го. Психолог, доктор философских наук, профессор, экспериментатор, легендарный преподаватель.

Специалист по философии, антропологии, общей семантике и психолингвистике, член редакционных советов научных журналов «Культурно-историческая психология», «Социальная психология и общество».

52 года проработал в Национальной академии наук Кыргызстана, преподавал авторские курсы в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова, возглавлял кафедру психологии в Кыргызско-Российском Славянском университете, с 1998-го заведовал психологической лабораторией в Американском университете в Центральной Азии.

Арон Брудный опубликовал свыше 300 научных работ, удостоен Государственной премии Кыргызстана в области науки и техники. Его научные работы опубликованы на семи языках мира и неоднократно переиздавались.

Помимо интенсивной исследовательской деятельности, работал над киносценариями и научно-фантастическими произведениями, опубликовал новеллы в жанре экзистенциальной прозы. По одному из киносценариев Арона Брудного в Швейцарии снят фильм «Зеркало теней», а его пьеса «Спиритический сеанс» поставлена в Москве.

Умер 14 марта 2011 года.

Родился профессор Кулубек Боконбаев

Фото www.vb.kg. Кулубек Боконбаев

Родился 13 января 1940 года во Фрунзе. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент НАН КР, заслуженный деятель науки КР.

Известный в мире специалист в области петрологии, геохимии, металлогении и экологической геохимии.

Опубликовал более 190 научных работ, в том числе 6 монографий. Под его руководством защищена кандидатская диссертация.

Родилась профессор Шарипа Жоробекова

Фото из интернета. Шарипа Жоробекова

Родилась 13 января 1945 года. Доктор химических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, академик Академии педагогических и социальных наук России.

Специалист в области физической химии и биотехнологии.

Член Научно-консультативного совета ЮНЕСКО, аффилированный член Международного общества по чистой и прикладной химии IUPAQ, член Международного научно-производственного совета по гумусовым веществам и удобрениям.

Опубликованы более 230 научных работ, 9 монографий. Получено 23 авторских свидетельства и патента. Под руководством Шарипы Жоробековой защищены 14 кандидатских и 2 докторские диссертации.

