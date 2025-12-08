23:24
Общество

Объявлены претенденты на премию «Золотой глобус» за 2025 год

Оргкомитет премии «Золотой глобус» обнародовал список номинантов по итогам 2025 года. Как пишет The Hollywood Reporter, лидером по количеству упоминаний стал фильм «Битва за битвой», претендующий на награду в девяти номинациях.

В частности, сыгравшие в ленте Пола Томаса Андерсона Леонардо Ди Каприо и Чейз Инфинити поборются за главный приз в категориях «Лучший актер» и «Лучшая актриса» (мюзикл или комедия). Бенисио Дель Торо претендует на награду «Лучший актер второго плана». Сам Андерсон попал в финал номинации «Лучший режиссер».

В шорт-лист в категории «Лучший фильм (драма)» вошли кинокартины «Франкенштейн», «Гамнет», «Простая случайность», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность» и «Грешники». За награду «Лучший фильм (мюзикл или комедия)» будут бороться ленты «Голубая луна», «Бугония», «Марти Великолепный», «Метод исключения», «Битва за битвой» и «Новая волна».

Победители 83-й премии «Золотой глобус» станут известны 11 января. Церемония пройдет в отеле «Беверли Хилтон». Ведущей вновь выступит комик и актриса Никки Глейзер.
