Общество

Оператор из Кыргызстана стал лауреатом кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

В московском театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова» состоялось первое вручение международной кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Об этом сообщили организаторы в соцсетях.

Лучшим оператором стал Талант Акынбеков из Кыргызстана («Черный, красный, желтый»).

Лучшим фильмом объявлен «Против течения» китайского режиссера Сюй Чжэна. Его создатели получат денежный приз, эквивалентный $1 миллиону.

В конкурсе приняли участие фильмы стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свои киноленты представили Россия, Китай, Турция, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие.

Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» — первое и главное событие Евразийской академии кинематографических искусств. Миссия премии — сохранять традиционные и общечеловеческие ценности через кино, поддерживать духовность, культурную идентичность и гуманизм.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352572/
