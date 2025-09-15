«Переходный возраст» и «Больница Питт». Названы лауреаты премии «Эмми-2025»

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми-2025». Список победителей опубликовали на сайте Американской телеакадемии.
Главными триумфаторами стали драма «Больница Питт», комедия «Киностудия» и мини-сериал «Переходный возраст».
В категории «Лучший драматический сериал» победила «Больница Питт». Исполнитель главной роли Ноа Уайли получил награду как лучший актер, а Кэтрин ЛаНаса отмечена как лучшая актриса второго плана.
Сериал «Разделение» также вошел в число лидеров: Бритт Лауэр завоевала статуэтку как лучшая актриса, а Трэмелл Тиллман — как лучший актер второго плана.
В комедийных номинациях главной победительницей стала «Киностудия». Сет Роген удостоен награды как лучший актер, а также вместе с Эваном Голдбергом — за лучшую режиссуру. Лучшая актриса — Джин Смарт («Хитрости»), а среди актеров второго плана отличились Джефф Хиллер («Кто-то где-то») и Ханна Эйнбиндер («Хитрости»).
В категории мини-сериалов и антологий лидировал проект «Переходный возраст». Он получил награды за лучший мини-сериал, актерскую игру (Стивен Грэм, Оуэн Купер, Эрин Доэрти) и режиссуру (Филип Барантини).
Лучшей актрисой в мини-сериале признана Кристин Милиоти за роль в «Пингвине».
В сценарных номинациях победили «Андор» (драма), «Киностудия» (комедия) и «Переходный возраст» (мини-сериал).
Трансляция 77-й церемонии «Эмми» станет доступна для потокового просмотра на Hulu с 16 по 22 сентября.