«Переходный возраст» и «Больница Питт». Названы лауреаты премии «Эмми-2025»

В Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми-2025». Список победителей опубликовали на сайте Американской телеакадемии.

Главными триумфаторами стали драма «Больница Питт», комедия «Киностудия» и мини-сериал «Переходный возраст».

В категории «Лучший драматический сериал» победила «Больница Питт». Исполнитель главной роли Ноа Уайли получил награду как лучший актер, а Кэтрин ЛаНаса отмечена как лучшая актриса второго плана.

В комедийных номинациях главной победительницей стала «Киностудия». Сет Роген удостоен награды как лучший актер, а также вместе с Эваном Голдбергом — за лучшую режиссуру. Лучшая актриса — Джин Смарт («Хитрости»), а среди актеров второго плана отличились Джефф Хиллер («Кто-то где-то») и Ханна Эйнбиндер («Хитрости»).

В сценарных номинациях победили «Андор» (драма), «Киностудия» (комедия) и «Переходный возраст» (мини-сериал).

Трансляция 77-й церемонии «Эмми» станет доступна для потокового просмотра на Hulu с 16 по 22 сентября.