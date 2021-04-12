Объявлены лауреаты премии Британской киноакадемии. Мультфильм «Душа» среди них

В Лондоне прошла 74-я церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом сообщается на сайте премии.

По его данным, церемония прошла в Королевском Альберт-холле. Ведущие связывались с номинантами по видеосвязи.

Кинокартина «Земля кочевников» победила в четырех номинациях, включая «Лучший фильм». Режиссер картины Хлоя Чжао и актриса Фрэнсис Макдорманд получили призы за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль, а Джошуа Джеймс Ричардс — за лучшую операторскую работу.

Лучшим актером стал Энтони Хопкинс, сыгравший в драме Флориана Зеллера «Отец». Фильм получил премию и за лучший адаптированный сценарий. Лучший актер второго плана — Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия») и Юн Е Чжон («Минари»).

«Еще по одной» Томаса Винтерберга стал лучшим фильмом на иностранном языке, а лучшим анимационным фильмом — «Душа» студии Pixar. Мультфильм получил награду и за лучший оригинальный саундтрек.