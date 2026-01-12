Meta удалила более 500 тысяч аккаунтов из-за запрета соцсетей для детей

Meta Platforms удалила 550 тысяч учетных записей в социальных сетях Instagram, Facebook и Threads в первые дни действия нового австралийского закона, запрещающего использование соцсетей лицам моложе 16 лет. Масштабная чистка аккаунтов началась после вступления в силу возрастных ограничений, которые обязывают технологические компании деактивировать профили несовершеннолетних или рисковать крупными штрафами. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что с 4 по 11 декабря 2025 года Meta деактивировала около 330 тысяч 639 аккаунтов в Instagram, 173 тысяч 497 — в Facebook и 39 тысяч 916 — в Threads с признаками наличия у них возрастных ограничений.

Несмотря на выполнение требований закона, в Meta выразили обеспокоенность сложностью точного определения возраста пользователей и призвали к более эффективному взаимодействию с регуляторами.

Новый закон Австралии считается одним из самых жестких в мире ограничений по возрасту пользования соцсетями и вызывает обсуждения о его эффективности и влиянии на цифровую среду подростков.