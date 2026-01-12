Проект BELES по выпуску отечественных автобусов приостановлен. Об этом 24.kg сообщил один из учредителей ОсОО «Белес.kg» Урмат Дюшеев.

По его словам, в последнее время в публичном пространстве появилось много эмоциональных интерпретаций и неточностей, касающихся проекта BELES и якобы взятых на себя обязательств со стороны президента и государства.

«Как один из учредителей компании (владеющий 50-процентной долей), считаю необходимым внести ясность.

Действительно, на первом этапе мы планировали запуск сборки и производства автобусов в Кыргызстане. Однако в процессе работы со стороны профильных органов и специалистов нам справедливо указали на существенные недостатки: вопросы соответствия международным стандартам, технические требования, необходимость глубокой модернизации, а также отсутствие полного производственно-сервисного цикла, не только сборки, но и последующего обслуживания, гарантии и инфраструктуры.

После детального анализа стало очевидно, что устранение этих замечаний требует значительных дополнительных инвестиций, существенно превышающих первоначальные расчеты. Инвестиционные средства, вложенные на первом этапе, освоены, однако дальнейшее развитие проекта в текущих условиях оказалось финансово невозможным. Именно по этой причине проект временно приостановлен», — отметил Урмат Дюшеев.

Он подчеркнул, что ни президент страны, ни государственные органы не брали на себя каких-либо юридических или финансовых обязательств по закупке автобусов BELES.

«Распространенные утверждения о якобы «невыполненных обещаниях» со стороны государства не соответствуют действительности, и даже в случае размещения государственного заказа на текущий момент компания объективно не смогла бы обеспечить выпуск и последующее обслуживание автобусов в полном соответствии с действующими техническими и сервисными требованиями.

Мы осознанно подошли к этой оценке, чтобы не вводить в заблуждение ни государство, ни общество. В настоящее время мы, как учредители, рассматриваем возможные варианты доработки проекта, его модернизации и приведения к необходимым стандартам, после чего будем принимать дальнейшие решения.

Проект BELES не закрыт, он находится в стадии переосмысления и анализа. Для нас принципиально важно говорить об этом честно и профессионально, без политизации и искажения фактов», — резюмировал один из учредителей ОсОО «Белес.kg».

Напомним, что четыре года назад в республике выпущен первый образцовый пассажирский автобус BELES. Однако наладить его дальнейшее производство не удалось.