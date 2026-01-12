10:21
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Проект BELES по выпуску отечественных автобусов приостановлен

Проект BELES по выпуску отечественных автобусов приостановлен. Об этом 24.kg сообщил один из учредителей ОсОО «Белес.kg» Урмат Дюшеев.

По его словам, в последнее время в публичном пространстве появилось много эмоциональных интерпретаций и неточностей, касающихся проекта BELES и якобы взятых на себя обязательств со стороны президента и государства.

«Как один из учредителей компании (владеющий 50-процентной долей), считаю необходимым внести ясность.

Действительно, на первом этапе мы планировали запуск сборки и производства автобусов в Кыргызстане. Однако в процессе работы со стороны профильных органов и специалистов нам справедливо указали на существенные недостатки: вопросы соответствия международным стандартам, технические требования, необходимость глубокой модернизации, а также отсутствие полного производственно-сервисного цикла, не только сборки, но и последующего обслуживания, гарантии и инфраструктуры.

После детального анализа стало очевидно, что устранение этих замечаний требует значительных дополнительных инвестиций, существенно превышающих первоначальные расчеты. Инвестиционные средства, вложенные на первом этапе, освоены, однако дальнейшее развитие проекта в текущих условиях оказалось финансово невозможным. Именно по этой причине проект временно приостановлен», — отметил Урмат Дюшеев.

Читайте по теме
А вам нравится? В Кыргызстане впервые выпустили пассажирский автобус

Он подчеркнул, что ни президент страны, ни государственные органы не брали на себя каких-либо юридических или финансовых обязательств по закупке автобусов BELES.

«Распространенные утверждения о якобы «невыполненных обещаниях» со стороны государства не соответствуют действительности, и даже в случае размещения государственного заказа на текущий момент компания объективно не смогла бы обеспечить выпуск и последующее обслуживание автобусов в полном соответствии с действующими техническими и сервисными требованиями.

Мы осознанно подошли к этой оценке, чтобы не вводить в заблуждение ни государство, ни общество. В настоящее время мы, как учредители, рассматриваем возможные варианты доработки проекта, его модернизации и приведения к необходимым стандартам, после чего будем принимать дальнейшие решения.

Проект BELES не закрыт, он находится в стадии переосмысления и анализа. Для нас принципиально важно говорить об этом честно и профессионально, без политизации и искажения фактов», — резюмировал один из учредителей ОсОО «Белес.kg».

Напомним, что четыре года назад в республике выпущен первый образцовый пассажирский автобус BELES. Однако наладить его дальнейшее производство не удалось.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357454/
просмотров: 404
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на случай увеличения пассажиропотока сформирован резерв автобусов
Проспект Чуй в Бишкеке открыли для проезда, но автобусов нет
Дети идут 4 километра. Жители Сокулукского района просят пустить к ним автобусы
В столичном жилмассиве «Мурас-Ордо» будет курсировать новый маршрут № 43
В Бишкек из Китая доставили 95 новых автобусов
В Нарыне на линию вышли новые автобусы
Популярные новости
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Муфтият КР&nbsp;предупредил паломников и&nbsp;туркомпании, организующие умру Муфтият КР предупредил паломников и туркомпании, организующие умру
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
Кыргызский&nbsp;&mdash; это логика. Виктория Кринвальд о&nbsp;том, как быстро выучить госязык Кыргызский — это логика. Виктория Кринвальд о том, как быстро выучить госязык
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
12 января, понедельник
10:06
Золото турнира Yasar Dogu завоевал еще один кыргызстанец — Залкарбек Табалдиев Золото турнира Yasar Dogu завоевал еще один кыргызстане...
10:00
Проект BELES по выпуску отечественных автобусов приостановлен
09:49
Беспорядки против беспорядков. Власти Ирана призвали выйти своих сторонников
09:38
Кинопавильон и студия Dolby Atmos могут появиться в Кыргызстане — Минкультуры
09:23
Рубль и тенге подешевели, доллар дорожает. Курс валют на 12 января
11 января, воскресенье
21:16
Американские военные могли применить новое оружие в Венесуэле — СМИ