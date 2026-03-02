21:44
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Общество

В Бишкеке из-за ремонта проспекта Дэн Сяопина изменили маршруты восьми автобусов

В столице временно изменены схемы движения сразу восьми автобусных маршрутов в связи с закрытием южной части проспекта Дэн Сяопина для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Как сообщили в муниципалитете, маршруты № 17, 32, 42, 145, 212, 215, 254 и 14 на время ремонта будут курсировать по улице Профсоюзной.

Напомним, что движение перекрыто на участке проспекта Дэн Сяопина от улицы Интергельпо до улицы Кайназарова. Работы начались досрочно из-за необходимости заменить водопроводные трубы, проходящие под дорожным полотном.

Кроме замены коммуникаций, подрядчики проведут полный комплекс работ: снятие старого покрытия, расширение проезжей части, установку новых бордюров и укладку свежего асфальта.

В мэрии подчеркнули, что временные изменения в маршрутах вводятся для обеспечения безопасности и бесперебойной транспортной работы города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364215/
просмотров: 982
Версия для печати
Материалы по теме
Новый электробусный маршрут № 62 запускают в Бишкеке
Бишкекчане жалуются на грязные сиденья в общественном транспорте. Ответ мэрии
Бишкекчане жалуются на грязные сиденья в общественном транспорте
Грязные окна. Мэрия Бишкека заверяет, что автобусы моют ежедневно
Ничего не видно: бишкекчанка пожаловалась на грязные окна автобуса № 166
Бишкек получил 95 новых автобусов и 42 единицы спецтехники
Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Когда новые автобусы выйдут на линии в жилмассивы, рассказали в мэрии Бишкека
В Манасе из-за нехватки газа для автобусов на линии вернули маршрутки
В результате столкновения двух автобусов пострадала одна пассажирка
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
2 марта, понедельник
21:43
В Бишкеке женщине, работавшей курьером с младенцем на руках, подарили квартиру В Бишкеке женщине, работавшей курьером с младенцем на р...
21:25
Мэрия Бишкека напомнила родителям о порядке оплаты за питание в детсадах
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 марта: возможен дождь
20:57
Пропаганда ЛГБТ. Команда Kolfest ответила на критику депутата ЖК
20:45
Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке