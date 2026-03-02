В Бишкеке из-за ремонта проспекта Дэн Сяопина изменили маршруты восьми автобусов

В столице временно изменены схемы движения сразу восьми автобусных маршрутов в связи с закрытием южной части проспекта Дэн Сяопина для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает мэрия Бишкека.
Как сообщили в муниципалитете, маршруты № 17, 32, 42, 145, 212, 215, 254 и 14 на время ремонта будут курсировать по улице Профсоюзной.
Кроме замены коммуникаций, подрядчики проведут полный комплекс работ: снятие старого покрытия, расширение проезжей части, установку новых бордюров и укладку свежего асфальта.
В мэрии подчеркнули, что временные изменения в маршрутах вводятся для обеспечения безопасности и бесперебойной транспортной работы города.