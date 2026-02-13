14:00
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Агент 024

Грязные окна. Мэрия Бишкека заверяет, что автобусы моют ежедневно

Как сообщили в пресс-службе мэрии столицы, по информации муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт», все автобусы после возвращения с маршрута ежедневно в обязательном порядке проходят мойку и очистку.

Ничего не видно: бишкекчанка пожаловалась на грязные окна автобуса № 166

Напомним, бишкекчанка пожаловалась на грязные окна автобуса, из-за которых не видно, где едет транспорт. В ведомстве подчеркнули, что предприятие на постоянной основе принимает меры для поддержания санитарного состояния общественного транспорта в соответствии с установленными требованиями.

В то же время в мэрии отметили, что из-за резких изменений погодных условий и выпадения осадков отдельные участки городских дорог быстро загрязняются. В результате внешний вид автобусов может ухудшаться в течение дня.

