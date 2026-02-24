12:21
Агент 024

Бишкекчане жалуются на грязные сиденья в общественном транспорте. Ответ мэрии

В столичном муниципалитете прокомментировали ситуацию с пыльными сиденьями в одном из автобусов. В его пресс-службе сообщили, что, по данным муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт», после возвращения с линии автобусы ежедневно проходят мойку и уборку. В установленном порядке поочередно направляются на генеральную уборку.

Бишкекчане жалуются на грязные сиденья в общественном транспорте

По сведениям МП, в одном из случаев загрязнение сидений связано с изменением погодных условий, увеличением количества пыли, что привело к ее накоплению в салоне. Уточняется, что автобус будет дополнительно проверен и направлен на повторную мойку и уборку.

Руководство муниципального предприятия принесло извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Напомним, ранее бишкекчане пожаловались на загрязненные сиденья в общественном транспорте. Фотографии с пыльными и грязными креслами автобусов распространились в социальных сетях и вызвали обсуждение среди горожан. 

После выхода публикации про автобус № 64 в редакцию поступили жалобы и на другие маршруты по поводу пыльных сидений. 

