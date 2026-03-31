Мэрия Бишкека опровергла информацию о том, что 400 автобусов не выходят на линии

Мэрия города Бишкека отмечает, что информация, предоставленная Urban Hub Bishkek, о том, что 400 автобусов не выходят на линии, не соответствует действительности.
Напомним, на площадке «Шааркана» в столице инициативная группа «Урбан Хаб Бишкек» презентовала исследование «Анализ сети общественного транспорта в Бишкеке». В формате открытого обсуждения эксперты, журналисты и горожане попытались разобраться, как на самом деле работает транспортная система города.
Где отдельной проблемой, озвученной на встрече, стал дефицит кадров. По словам участников обсуждения, около 400 автобусов не выходят на линию из-за нехватки водителей.
В пресс-службе мэрии отметили, муниципальное предприятие «Бишкекский городской транспорт» ежедневно эксплуатирует порядка 1 тысячи 300 автобусов. В настоящее время общественный транспорт работает в штатном режиме. Имеются автобусы, которые выходят на линии посменно.
Таким образом, коэффициент использования автопарка составляет 85 процентов.
На сегодняшний день ведется оформление документов на 95 новых автобусов, приобретенных в ноябре 2025 года. После завершения всех необходимых процедур автобусы будут введены в эксплуатацию на маршрутах. После ввода их в эксплуатацию коэффициент использования автопарка увеличится.