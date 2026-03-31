Мэрия Бишкека опровергла информацию о том, что 400 автобусов не выходят на линии

Мэрия города Бишкека отмечает, что информация, предоставленная Urban Hub Bishkek, о том, что 400 автобусов не выходят на линии, не соответствует действительности.

Напомним, на площадке «Шааркана» в столице инициативная группа «Урбан Хаб Бишкек» презентовала исследование «Анализ сети общественного транспорта в Бишкеке». В формате открытого обсуждения эксперты, журналисты и горожане попытались разобраться, как на самом деле работает транспортная система города.

В Бишкеке до 400 автобусов не выходят на линии из-за нехватки водителей

Где отдельной проблемой, озвученной на встрече, стал дефицит кадров. По словам участников обсуждения, около 400 автобусов не выходят на линию из-за нехватки водителей.

В пресс-службе мэрии отметили, муниципальное предприятие «Бишкекский городской транспорт» ежедневно эксплуатирует порядка 1 тысячи 300 автобусов. В настоящее время общественный транспорт работает в штатном режиме. Имеются автобусы, которые выходят на линии посменно.

Таким образом, коэффициент использования автопарка составляет 85 процентов.

На сегодняшний день ведется оформление документов на 95 новых автобусов, приобретенных в ноябре 2025 года. После завершения всех необходимых процедур автобусы будут введены в эксплуатацию на маршрутах. После ввода их в эксплуатацию коэффициент использования автопарка увеличится.
Пассажиропоток в Кыргызстане превысил 116 миллионов человек с начала года
Мэрия Бишкека ответила на жалобы о работе автобусного маршрута № 64
В Бишкеке из-за ремонта проспекта Дэн Сяопина изменили маршруты восьми автобусов
Бишкекчане жалуются на грязные сиденья в общественном транспорте. Ответ мэрии
Бишкекчане жалуются на грязные сиденья в общественном транспорте
Грязные окна. Мэрия Бишкека заверяет, что автобусы моют ежедневно
Ничего не видно: бишкекчанка пожаловалась на грязные окна автобуса № 166
Бишкек получил 95 новых автобусов и 42 единицы спецтехники
Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Когда новые автобусы выйдут на линии в жилмассивы, рассказали в мэрии Бишкека
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
31 марта, вторник
14:55
Бесплатная замена водительских прав. Бюджет недополучил 350 миллионов сомов Бесплатная замена водительских прав. Бюджет недополучил...
14:49
Редкий кыргызский тюльпан вышел в финал мирового экологического конкурса в США
14:37
«Изгоните злых духов»: блогер высмеял новую красоту от мэрии Бишкека
14:34
Бумажные стаканчики из под национального напитка вызвали недовольство в Канте
14:32
Комитет ЖК одобрил законопроект о тишине