Тест на самообладание. Как подростки в Австралии пережили запрет на соцсети

Прошел месяц с того момента, как Австралия решилась на самый масштабный социальный эксперимент десятилетия, законодательно ограничив доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет.

Издание BBC выяснило, как этот запрет изменил повседневность обычных семей. И результаты оказались неоднозначными: от чувства долгожданной свободы до попыток обмануть систему.

Для 14-летней Эми из Сиднея первые дни без привычных приложений превратились в настоящий тест на самообладание. В своем дневнике она призналась, что поначалу рука инстинктивно тянулась к смартфону каждое утро. Однако уже к четвертому дню чувство тревоги сменилось неожиданным облегчением. Эми отмечает, что больше всего ее тяготила необходимость поддерживать «серии» в Snapchat — ежедневные отчеты, ставшие для подростков своеобразной цифровой повинностью. Избавившись от этого давления, девушка нашла время для пробежек, чтения и даже вязания, а время, проводимое за экраном, сократилось вдвое.

Однако не для всех «цифровая диета» прошла так гладко. Тринадцатилетний Аахил признается, что его распорядок практически не изменился. Мальчик просто перенес все свое внимание на игровые платформы вроде Roblox и мессенджер Discord, которые не попали под действие запрета. Его мама замечает, что сын стал более раздражительным. Психолог Кристина Энтони связывает это с временным эффектом «отмены», ведь для подростка соцсети были не просто развлечением, а способом борьбы со стрессом и скукой.

Ситуация осложняется и тем, что многие подростки быстро научились обходить блокировки. Пятнадцатилетняя Лулу, например, честно призналась журналистам, что просто зарегистрировала новые аккаунты, указав возраст старше 16 лет. Вместе с тем она подчеркивает, что стала больше читать, не желая тратить время на пустой скроллинг ленты под фейковыми профилями.

Интересно, что «тишина» в эфире порой приносит и неожиданную пользу. Эми вспоминает, что в день трагической стрельбы на пляже Бонди в декабре она была искренне рада своему отсутствию в TikTok. Пока взрослые тонули в потоке жестоких кадров и негативной информации, она оставалась в стороне от этого стресса, сохранив душевное спокойствие.

Несмотря на критику и технические лазейки, власти Австралии уверены, что эксперимент оправдан. Министр связи Аника Уэллс отмечает: задача закона — дать детям еще три года на формирование личности в реальном мире, вдали от давления алгоритмов.

Официальные данные об эффективности запрета и количестве удаленных аккаунтов правительство пообещало обнародовать в ближайшие недели, а пока Австралия продолжает учиться жить, глядя друг другу в глаза, а не в экраны смартфонов.