Максат Мамытканов

Родился 12 января 1971 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Азербайджане и Грузии (по совместительству).

Родился режиссер Болот Шамшиев

Фото из интернета. Болот Шамшиев

Родился 12 января 1941-го во Фрунзе. Советский и кыргызский кинорежиссер, сценарист, актер, мыслитель, народный артист Киргизской ССР, народный артист СССР.

Студентом успешно дебютировал в кино в качестве актера, сыграв главную роль Кемеля в фильме Ларисы Шепитько «Зной».

Режиссерским дебютом Болота Шамшиева стала картина «Выстрел на перевале Караш» (1968). Снял такие фильмы, как «Алые маки Иссык-Куля», «Карчыш» («Проклятие»), «Эхо любви», «Белый пароход», «Ранние журавли», «Волчья яма», «Восхождение на Фудзияму» и другие.

С 1964 по 1990 год — режиссер-постановщик киностудии «Кыргызфильм». В 1990-м создал и возглавил частную кинокомпанию «Салам-Алик» в Бишкеке. В 1998-1999 годах — директор Государственного агентства по туризму и спорту. В 1999-2000 годах — Генеральный консул Кыргызстана в ОАЭ.

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР (1989-1995).

Фото 24.kg. Отпечатки ладоней и ног Болота Шамшиева

В 2017-м на кыргызской Аллее славы установили плиты с отпечатками ладоней и ступней известных деятелей кинематографа, в том числе и Болота Шамшиева.

Умер 21 декабря 2019 года.

В сентябре 2022-го Болоту Шамшиеву за особые заслуги перед государством и народом КР присвоена (посмертно) высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» с вручением особого знака «Ак Шумкар».

Родился поэт и композитор Рыспай Абдыкадыров

Родился 12 января 1941 года в селе Кызыл-Булак Ошской области. Заслуженный артист КР.

Автор более 200 песен, ставших хитами, а сам композитор — любимым певцом всей республики.

Умер в 1994-м.

Возле Ошской областной филармонии, носящей имя композитора, ему установлен памятник.

Родился профессор Сарбагыш Абдрахманов

Фото из интернета. Сарбагыш Абдрахманов

Родился 12 января 1943 года в селе Темировка Иссык-Кульской области. Доктор физико-математических наук, профессор.

Крупный специалист в области физики и механики твердого тела.

Академик Международной академии наук, образования и индустрии (США, 1996), академик Инженерной академии Кыргызской Республики (1999), академик Международной инженерной академии (Россия, 2000).

В 2005-м включен в эксклюзивный список биографического центра Кембриджского университета в номинации «Ведущий преподаватель мира» с вручением памятной медали и сертификата.

За выдающиеся заслуги в образовательной системе Кыргызстана Сарбагышу Абдрахманову присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования КР». В 2014 году награжден медалью «Данк».

Опубликовал более ста научных работ, в том числе три монографии, пять учебников и учебно-методических пособий. Под его научным руководством подготовлена докторская научная работа и защищены шесть кандидатских диссертаций.

Умер 29 декабря 2017-го.

Умер композитор Мураталы Куренкеев

Фото foto.kg. Мураталы Куренкеев

Родился 2 января 1860 года в селе Талды-Булак. Композитор, исполнитель на национальных инструментах (кыяке, комузе и чооре), народный артист Киргизской ССР.

В 1936-м стал солистом государственной филармонии и участником первого оркестра кыргызских народных инструментов.

Композитор обогатил репертуар народной кыргызской музыки, создав около 80 собственных уникальных произведений.

Имя Мураталы Куренкеева присвоено Государственному музыкальному училищу и улице в Бишкеке. Там же в 1961 году открыт памятник композитору.

Умер государственный деятель Абдужапар Тагаев

Фото из интернета. Абдужапар Тагаев

Родился 31 марта 1953-го.

Начал трудовую деятельность инженером во Фрунзенской городской телефонной сети. Всю жизнь работал в области связи на ответственных и руководящих должностях. Был министром связи Кыргызстана в 1995-1996 годах.

Правительство удостоило Абдужапара Тагаева звания «Заслуженный работник связи КР», а также наградило Почетной грамотой КР и памятной юбилейной медалью «Манас-1000».

Умер в 2017-м.

