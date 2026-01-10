11:18
В городе Ош построят кольцевую дорогу

В городе Ош на пересечении улиц Мамырова и Амир-Тимура построят кольцевую дорогу. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

По ее данным, на указанном участке часто происходят дорожно-транспортные происшествия.

«В целях безопасности всех участников дорожного движения запускается проект строительства кольцевой по поручению мэра Женишбека Токторбаева. Сейчас на этом отрезке соответствующие службы сносят строения, мешающие прокладке путей. В 2025 году улицы Мамырова и Амир-Тимура отреставрировали и расширили», — говорится в сообщении.
