Памятные даты

Состоялись выборы президента Кыргызстана

Фото 24.kg. Выборы президента в КР

Внеочередные выборы президента КР состоялись 10 января 2021 года после политического кризиса в октябре 2020-го, приведшего к отставке Сооронбая Жээнбекова.

В этот же день состоялся конституционный референдум, который определил форму правления в стране как президентскую республику.

В досрочных выборах главы государства участвовали 17 человек. Победил Садыр Жапаров.

Учреждены почетные звания «Заслуженный артист Киргизской ССР» и «Народный артист Киргизской ССР»

Учреждены 10 января 1939 года. Присваивались президиумом Верховного Совета Киргизской ССР.

Заслуженный артист Киргизской ССР. Первыми награжденными были ведущие артисты Ошского музыкально-драматического театра имени Бабура Розияхон Муминова, Абдулла Файзуллаев и тромбонист Николай Алексеев.

Последними награжденными в 1990-м были ведущие артисты Ошского музыкально-драматического театра имени Бабура Нигорой Расулжонова, Умаржон Мамиров, Режаббой Тожибоев, Махмуджон Рахматов и флейтист Кайыпбек Айтыгулов.

Народный артист Киргизской ССР. Следующей степенью признания было присвоение звания «Народный артист СССР».

Первым награжденным стал актер Аширалы Боталиев.

Последними награжденными стали в 1988 году Толибжон Бадинов и Айтаджи Шабданова — артисты Ошского музыкально-драматического театра имени Бабура.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Турабай Кулатов

Фото Foto.kg. Турабай Кулатов

В 1908 году в селе Кызыл-Булак (ныне Ноокатский район) родился государственный и партийный деятель Турабай Кулатов.

1938-1945 — председатель Совета народных комиссаров Киргизской ССР;

1945-1978 — председатель президиума Верховного Совета Киргизской ССР.

Умер во Фрунзе в 1984-м.

Родился профессор Энвер Гареев

Фото Foto.kg. Энвер Гареев

Родился 10 января 1910 года в Татарской АССР. Ученый в области биологии, физиологии и селекции плодовых растений, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент АН Киргизской ССР.

В Киргизию приехал в 1936-м. В Ботаническом саду работал с 1946 по 1974 год. За короткий срок создана богатая коллекция древесных, кустарниковых, цветочно-декоративных и травянистых растений, насчитывающая свыше 5,5 тысячи видов, форм и сортов.

Энвер Гареев первым в Кыргызстане начал работы по селекционной адаптации плодовых пород в условиях республики. Он создал фонд гибридов яблони, груши, сливы, персика, абрикоса, насчитывающий более 7 тысяч форм.

Опубликовал свыше 100 научных работ, среди которых 4 монографии, 3 рекомендации.

Ботаническому саду НАН КР присвоено имя Энвера Гареева.

Умер в 1974-м.

Родился профессор Исак Бекбоев

Фото из интернета. Исак Бекбоев

Родился 10 января 1930 года в селе Кара-Суу. Доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент НАН КР.

Разработал проблемы раскрытия содержательно-прикладного значения школьного курса математики; систематизации решений задач по школьному курсу алгебры, планиметрии и стереометрии, научных основ разработки и обучения решению задач в системе непрерывного математического образования.

Опубликовал 300 научных трудов, 9 монографий, 20 учебников и учебных пособий.

Родился режиссер Кубанычбек Арзиев

Фото из интернета. Кубанычбек Арзиев

Родился 10 января 1938 года. Режиссер, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.

Личность эрудированная, он мыслил масштабно и обладал удивительным знанием творчества композиторов-классиков и современников, профессионально владел актерским искусством.

Именно Кубанычбеку Арзиеву поручали постановку сложнейших оперных спектаклей: «Князь Игорь», «Отелло», «Севильский цирюльник», «Паяцы», «Перед бурей», «Михаил Фрунзе».

Помимо основной работы в Кыргызском театре оперы и балета, был постоянно занят в качестве главного режиссера общеполитических программ. Его приглашали художественным руководителем Кыргызского государственного цирка, более десяти лет работал на кафедре оперной подготовки Кыргызского государственного института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой.

Умер 11 июня 1987-го.

Куда сходить

