Минздрав Кыргызстана: Эпидситуация по ОРВИ и гриппу остается стабильной

В Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики под председательством министра Каныбека Досмамбетова состоялось заседание штаба по ситуации с ОРВИ и гриппом.

В ходе заседания рассмотрена эпидемиологическая ситуация, нагрузка на стационары и работа первичного звена в условиях сезонного подъема заболеваемости.

По данным департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в стране отмечается снижение числа зарегистрированных случаев.

Если в конце 2025 года было зарегистрировано 15 тысяч 43 случая ОРВИ и гриппа, то на первой неделе 2026 года — всего 9 тысяч 490 случаев, а за период с 5 по 8 января 2026 года — 6 тысяч 745 случаев.

Эпидситуация в целом остается стабильной, при этом мониторинг продолжается на ежедневной основе во всех регионах страны.

По информации руководителей детских стационаров, а также координаторов здравоохранения, обращения в стационары фиксируются в пределах многолетних значений. В то же время часть нагрузки формируется за счет обращений населения напрямую в стационары, минуя первичное звено, несмотря на то, что в выходные и праздничные дни во всех центрах семейной медицины республики были организованы дежурства и прием пациентов.

В этой связи глава Минздрава поручил усилить сортировку и маршрутизацию пациентов в ЦСМ для более рационального распределения потока между уровнями медицинской помощи.

Отдельное внимание на заседании уделено вопросам профилактики и информирования населения.
