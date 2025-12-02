В Черном море продолжаются атаки на танкеры теневого флота РФ. Анкара осуждает

В Черном море атакован еще один танкер так называемого теневого флота. Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган осудил нападения.
Как сообщило Главное управление по морским делам Турции, танкер Midvolga 2 подвергся атаке примерно в 120 километрах от побережья страны. По данным ведомства, судно следовало в Грузию с грузом подсолнечного масла. На борту 13 членов экипажа, о пострадавших информации нет. Другие подробности не приводятся. На данный момент танкер движется в сторону турецкого порта Синоп.
Накануне на танкере Mersin, перевозившем российскую нефть, прогремело четыре внешних взрыва. Инцидент произошел у западного побережья Африки, недалеко от берегов Сенегала. В результате взрывов в корпусе возникла пробоина, из-за которой вода стала попадать в машинное отделение. Судно осталось на плаву, экипаж не пострадал, загрязнения окружающей среды удалось избежать, сообщал Bloomberg.
Вечером 28 ноября нападению морскими дронами Sea Baby СБУ подверглись танкеры Kairos и Virat, относящиеся к «теневому флоту» России. Они находились в Черном море у берегов Турции. Атака произошла, когда танкеры без груза направлялись в Новороссийск. Оба судна ходят под флагом Гамбии и находятся под санкциями стран Запада.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемыми атаки на коммерческие суда близ его страны. По словам турецкого президента, война между Россией и Украиной начала угрожать безопасности судоходства в Черном море. «Нацеливание на суда в нашей исключительной экономической зоне в пятницу свидетельствует о тревожной эскалации», — сказал он.