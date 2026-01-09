18:01
Трасса Алматы — Иссык-Куль. На какой стадии проект

В Казахстане создана межведомственная рабочая группа, которая займется рассмотрением проекта строительства автомобильной дороги Алматы — Иссык-Куль, передает Tengrinews.kz.

В состав рабочей группы включили представителей Миннацэкономики, Минэкологии, НПП «Атамекен», Пограничной службы КНБ и Министерства транспорта.

По данным Минтранса РК, проект новой дороги рассматривается как альтернатива существующему маршруту Алматы — Отар — Кордай — Бишкек — Чолпон-Ата, протяженность которого сегодня составляет около 460 километров.

При поддержке АБР предложен более короткий маршрут Алматы — Узынагаш — Кичи-Кемин. Его предварительная длина — 277 километров, из них 127 километров — по территории Казахстана и 150 километров — по территории Кыргызстана.

По данным ведомства, часть инфраструктуры уже существует. Тем не менее в Казахстане потребуется отремонтировать около 80 километров дорог, в Кыргызстане — порядка 6 километров.

В декабре 2024 года Казахстан и Кыргызстан договорились ускорить подготовку технико-экономического обоснования проекта и начать практическую работу над строительством дороги совместно с АБР.

По состоянию на 1 апреля 2025 года «продолжалась разработка технико-экономического обоснования проекта». Эту работу выполнял АБР, предоставивший грант на ее реализацию.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время разработка ТЭО все еще продолжается. Документ определит основные параметры дороги: точная трасса, категория, протяженность, прогноз транспортного потока, финансовые показатели и возможные тарифы. Также в нем будут учтены требования законодательства Казахстана и Кыргызстана.

Ожидается, что ТЭО будет готово к сентябрю 2026 года. После этого стороны примут окончательное решение о реализации проекта, в том числе о возможном привлечении частных инвестиций по механизму государственно-частного партнерства.
