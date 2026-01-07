11:06
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Капитальный ремонт завершен. В Оше на улице Шамшиева открыли мост

В городе Ош после капитального ремонта в эксплуатацию введен мост, расположенный на улице Шамшиева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что этот объект играет важную роль в городской транспортной системе. Объект открыл глава мэрии Оша Женишбек Токторбаев.

Длина моста составляет 9 метров, ширина — 21 метр. В ходе реконструкции обустроены пешеходные тротуары, предусмотрена зеленая зона, проложены водопроводные сети и установлены ирригационные лотки. Реконструкция проводилась в комплексе с ремонтом самой улицы Шамшиева.

В муниципалитете напомнили, что через данный участок осуществляется проезд к Ошской областной больнице, а также в сторону въездной зоны города, что формирует интенсивный транспортный поток. После ремонта мост повысил пропускную способность улицы и улучшил условия движения транспорта и пешеходов. Все работы профинансированы за счет местного бюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357169/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
В Сары-Джоне грузовой кран снова снес ограничительную арку на мосту
В Бишкеке через технический канал теплосети построят мост
Мост на улице Ауэзова в Бишкеке обновлен и открыт для движения
В Бишкеке для движения авто открыли новый мост на улице Шукурова
В Китае спустя несколько месяцев после открытия обрушился автомобильный мост
В городе Ош нашли повредивших новые гранитные лестницы возле моста
Ремонт моста на проспекте Жибек Жолу. В мэрии показали, как идет строительство
Жители Бишкека жалуются на опасный участок возле Нового автовокзала
В Бишкеке техника ломает старый мост на Жибек Жолу
Впечатляет! В Китае открыли самый высокий мост в мире — «Гранд-Каньон Хуацзян»
Популярные новости
Кыргызстанка вошла в&nbsp;0,4 процента людей с&nbsp;самым высоким&nbsp;IQ в&nbsp;мире Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с&nbsp;Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок
С&nbsp;20&nbsp;января для россиян до&nbsp;14&nbsp;лет изменятся правила въезда в&nbsp;Кыргызстан С 20 января для россиян до 14 лет изменятся правила въезда в Кыргызстан
В&nbsp;Бишкеке снесли очередной дом, лишенный статуса памятника В Бишкеке снесли очередной дом, лишенный статуса памятника
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
7 января, среда
11:00
В Бишкеке будет солнечно. Прогноз погоды на 8-11 января В Бишкеке будет солнечно. Прогноз погоды на 8-11 января...
10:52
В Оше сегодня временно закрыли для движения улицу Алымбека датки
10:43
Президент поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым
10:29
Капитальный ремонт завершен. В Оше на улице Шамшиева открыли мост
10:00
Горы зовут. Топ-5 пиков рядом с Бишкеком, куда сможет взобраться даже новичок