Капитальный ремонт завершен. В Оше на улице Шамшиева открыли мост

В городе Ош после капитального ремонта в эксплуатацию введен мост, расположенный на улице Шамшиева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что этот объект играет важную роль в городской транспортной системе. Объект открыл глава мэрии Оша Женишбек Токторбаев.

Длина моста составляет 9 метров, ширина — 21 метр. В ходе реконструкции обустроены пешеходные тротуары, предусмотрена зеленая зона, проложены водопроводные сети и установлены ирригационные лотки. Реконструкция проводилась в комплексе с ремонтом самой улицы Шамшиева.

В муниципалитете напомнили, что через данный участок осуществляется проезд к Ошской областной больнице, а также в сторону въездной зоны города, что формирует интенсивный транспортный поток. После ремонта мост повысил пропускную способность улицы и улучшил условия движения транспорта и пешеходов. Все работы профинансированы за счет местного бюджета.