Открытие моста на Жибек Жолу в Бишкеке откладывается из-за экспертизы и погоды

Открытие моста на проспекте Жибек Жолу в районе бывшего Восточного автовокзала Бишкека откладывается. Причины задержки разъяснил в социальных сетях вице-мэр города Рамиз Алиев, который посетил строительство.

Читайте по теме Строительство шестиполосного моста на Жибек Жолу. Мэр поручил проверить качество

«Нужна экспертиза устойчивости конструкции. Сам мост построен, остались мелкие работы. После завершения строительства надо подождать 28 дней. В эту пятницу проведем замеры, потом точно скажем, когда откроем», — сообщил он.

Заместитель градоначальника напомнил, что строительство объекта началось 1 октября 2025 года. В настоящее время требуется заасфальтировать дорогу, прилегающую к мосту, однако укладка асфальта временно невозможна из-за погодных условий.

Отметим, что из-за перекрытия моста в этом районе ежедневно образуются автомобильные заторы. Точная дата открытия станет известна после необходимых технических замеров.