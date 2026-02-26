Открытие моста на Жибек Жолу в Бишкеке откладывается из-за экспертизы и погоды

Открытие моста на проспекте Жибек Жолу в районе бывшего Восточного автовокзала Бишкека откладывается. Причины задержки разъяснил в социальных сетях вице-мэр города Рамиз Алиев, который посетил строительство.
«Нужна экспертиза устойчивости конструкции. Сам мост построен, остались мелкие работы. После завершения строительства надо подождать 28 дней. В эту пятницу проведем замеры, потом точно скажем, когда откроем», — сообщил он.
Заместитель градоначальника напомнил, что строительство объекта началось 1 октября 2025 года. В настоящее время требуется заасфальтировать дорогу, прилегающую к мосту, однако укладка асфальта временно невозможна из-за погодных условий.