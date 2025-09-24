В Бишкеке и регионах расширяют систему фото- и видеофиксации нарушений ПДД

В рамках первого этапа проекта «Безопасная страна» в Бишкеке установлены 90 стационарных и 20 передвижных аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации. Об этом заявил начальник ОИТО ЦМ ГУОБДД Жаныбек уулу Улан.

По его словам, камеры работают на 38 перекрестках и 4 путепроводах (мостах), включая проспекты Манаса и Чуй, улицы 7 Апреля и Льва Толстого.

Кроме того, комплексы функционируют на 48 автомобильных дорогах по направлениям Бишкек — Ош, Бишкек — Чалдовар, Бишкек — Нарын — Торугарт, Бишкек — аэропорт «Манас», Бишкек — КПП «Ак-Жол». С 5 июля система «Автоураган» также работает на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт.

Второй этап проекта предусматривает установку комплексов в семи областях, двух городах республиканского значения, 15 городах областного значения и 73 населенных пунктах. Планируется охватить 306 точек, из которых 266 — стационарные и 40 — передвижные.

Жаныбек уулу Улан отметил, что с начала реализации проекта зафиксировано снижение количества ДТП на 14,2 процента по республике и в Бишкеке — на 3,1 процента.

Отметим, что проект «Безопасный город» теперь преобразован в «Безопасную страну».