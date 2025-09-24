12:11
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке и регионах расширяют систему фото- и видеофиксации нарушений ПДД

В рамках первого этапа проекта «Безопасная страна» в Бишкеке установлены 90 стационарных и 20 передвижных аппаратно-программных комплексов фото- и видеофиксации. Об этом заявил начальник ОИТО ЦМ ГУОБДД Жаныбек уулу Улан.

По его словам, камеры работают на 38 перекрестках и 4 путепроводах (мостах), включая проспекты Манаса и Чуй, улицы 7 Апреля и Льва Толстого.

Кроме того, комплексы функционируют на 48 автомобильных дорогах по направлениям Бишкек — Ош, Бишкек — Чалдовар, Бишкек — Нарын — Торугарт, Бишкек — аэропорт «Манас», Бишкек — КПП «Ак-Жол». С 5 июля система «Автоураган» также работает на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт.

Второй этап проекта предусматривает установку комплексов в семи областях, двух городах республиканского значения, 15 городах областного значения и 73 населенных пунктах. Планируется охватить 306 точек, из которых 266 — стационарные и 40 — передвижные.

Жаныбек уулу Улан отметил, что с начала реализации проекта зафиксировано снижение количества ДТП на 14,2 процента по республике и в Бишкеке — на 3,1 процента.

Отметим, что проект «Безопасный город» теперь преобразован в «Безопасную страну». 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344684/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Внедрение ИИ в камеры наблюдения ускоряет работу сотрудников — МВД
Бишкек — Чолпон-Ата. Камеры фиксации ПДД повышают безопасность на дорогах
МВД расширяет цифровой контроль — стартует проект «Безопасная страна»
В Кыргызстане установлено около 25 тысяч видеокамер, их подключают к базе МВД
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Бизнес
МПЦ и&nbsp;Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
24 сентября, среда
12:05
МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-пла...
12:03
В центре Бишкека маршрутка сбила подростка
12:00
Снижения цен на недвижимость в Бишкеке не ждите. Эксперт объяснил почему
11:51
Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик
11:37
Запущена пилотная версия централизованного банка правовой информации MYIZAM.KG