В тестовом режиме МВД внедрило камеры с элементами искусственного интеллекта: они способны не только распознавать лица, но и реагировать на признаки чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил заместитель начальника службы общественной безопасности МВД Алмаз Батырбаев.

О пожарах или скоплениях топлы ИИ оповещает сотрудников ситуационных центров, которые ведут круглосуточное наблюдение, существенно облегчая их работу.

Алмаз Батырбаев подчеркнул, что система не фиксирует всех проходящих людей. Распознаются только лица, официально объявленные в розыск, как по линии МВД, так и Интерпола.

Так, в прошлом году удалось задержать мужчину без определенного места жительства, который находился в розыске в России на протяжении семи лет по факту убийства. Его доставили в подразделение УВД и впоследствии экстрадировали.

Кроме того, камеры используются и для оказания помощи в экстренных ситуациях: например, зимой фиксировались случаи обморожения, и благодаря сигналам с камер пострадавшим своевременно оказывали помощь.