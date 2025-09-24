12:12
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Общество

Внедрение ИИ в камеры наблюдения ускоряет работу сотрудников — МВД

В тестовом режиме МВД внедрило камеры с элементами искусственного интеллекта: они способны не только распознавать лица, но и реагировать на признаки чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил заместитель начальника службы общественной безопасности МВД Алмаз Батырбаев.

О пожарах или скоплениях топлы ИИ оповещает сотрудников ситуационных центров, которые ведут круглосуточное наблюдение, существенно облегчая их работу.

Алмаз Батырбаев подчеркнул, что система не фиксирует всех проходящих людей. Распознаются только лица, официально объявленные в розыск, как по линии МВД, так и Интерпола.

Так, в прошлом году удалось задержать мужчину без определенного места жительства, который находился в розыске в России на протяжении семи лет по факту убийства. Его доставили в подразделение УВД и впоследствии экстрадировали.

Кроме того, камеры используются и для оказания помощи в экстренных ситуациях: например, зимой фиксировались случаи обморожения, и благодаря сигналам с камер пострадавшим своевременно оказывали помощь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344689/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке и регионах расширяют систему фото- и видеофиксации нарушений ПДД
МВД: Камеры помогли раскрыть более 3 тысяч преступлений и найти сотни людей
Возвращение института рецидива. Законопроект одобрен в первом чтении
В Кыргызстане за неделю выявили более 22 тысяч нарушений ПДД
Пьяный милиционер в Бишкеке попался на видео и был уволен из органов
В Бишкеке сотрудник МВД нарушил ПДД и обматерил водителя
В Бишкеке сотрудник МВД попался на видео, нарушая правила и двигаясь по встречке
В городе Ош задержаны госслужащие, подозреваемые в получении взятки
Две жительницы Кара-Суу задержаны за подделку документов и оформление кредитов
В Бишкеке женщина обвинила бывшего мужа в угрозах. Дело расследует милиция
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Бизнес
МПЦ и&nbsp;Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
24 сентября, среда
12:05
МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-пла...
12:03
В центре Бишкека маршрутка сбила подростка
12:00
Снижения цен на недвижимость в Бишкеке не ждите. Эксперт объяснил почему
11:51
Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик
11:37
Запущена пилотная версия централизованного банка правовой информации MYIZAM.KG