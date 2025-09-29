16:17
Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября

С 1 октября 2025 года аппаратно-программные комплексы (АПК), установленные в рамках проекта «Безопасная страна», начнут автоматически фиксировать водителей и пассажиров, которые не пристегнуты ремнями безопасности. Об этом сообщил начальник пресс-службы департамента безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана Байказы Айтикулы уулу.

По его словам, меру вводят для повышения безопасности дорожного движения, улучшения поведенческой культуры участников движения и профилактики правонарушений. Нарушения будут выявлять посредством фото- и видеонаблюдения, а за них, как и за другие нарушения, зафиксированные АПК, предусмотрены штрафы.

Штраф за непристегнутый ремень в Кыргызстане составляет 1 тысячу сомов.

МВД призвало водителей и пассажиров строго соблюдать Правила дорожного движения и обязательно пристегиваться ремнями безопасности ради собственной жизни и безопасности.
