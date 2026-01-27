09:22
Происшествия

Более 6 тысяч правонарушений выявили в 2025-м камеры общественной безопасности

За 2025 год камеры общественной безопасности выявили более 6 тысяч правонарушений. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель начальника службы общественной безопасности МВД Алмаз Батырбаев.

По его словам, во всех областях есть ситуационные центры, где круглосуточно мониторят камеры общественной безопасности и таким образом обеспечивают безопасность граждан.

«По всей республике сегодня работают более 3 тысяч камер видеонаблюдения в общественных местах. По каждому выявленному факту информация направляется в территориальные подразделения районных органов внутренних дел для принятия мер в рамках законодательства», — сказал Алмаз Батырбаев.

Он добавил, что в 2026-м в рамках второго этапа проекта «Безопасная страна» установят 20 тысяч видеокамер.

«Работа будет поэтапной. Сначала сотрудники анализируют места, где часто совершаются преступления. Кроме того, для установки видеооборудования нужна инфраструктура — круглосуточное электропитание, интернет-линии и так далее. Камеры делятся на несколько видов — одни крутятся вокруг своей оси на 360 градусов, а другие стационарные и смотрят в одном направлении», — пояснил Алмаз Батырбаев.
