В Бишкеке 9 января безоблачно. Температура воздуха днем ожидается +11 градусов.

Сегодня в Кыргызстане нерабочий день.

Базар Базаргуруев Родился 9 января 1985 года в селе Челутай Забайкальского края. Российский борец вольного стиля, выступающий за Кыргызстан. Чемпион Азии, бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер Олимпиады-2008.

Памятные даты

Международный день хореографа

Хореографы и балетмейстеры отмечают свой профессиональный праздник 9 января.

Постановщиков классических и современных танцев неоднократно чествуют в течение года — при проведении Всемирного дня балета и Международного дня танца.

Для того чтобы подчеркнуть значимость труда наставников танцоров, учрежден отдельный праздник.

Представлен первый iPhone

Первую модель iPhone представили миру 9 января 2007-го на конференции Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско. Стив Джобс сказал тогда: «Я с нетерпением ждал этого два с половиной года» и «Сегодня Apple собирается переизобрести телефон».

Джобс представил iPhone как сочетание трех устройств: «широкоэкранный iPod с сенсорным управлением», «революционный мобильный телефон» и «прорывной интернет-коммуникатор».

Первый iPhone уже не получает обновлений программного обеспечения от Apple.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Павел Свечников

Родился 9 января 1925 года в селе Кызыл-Туу. Сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

В 1943-м призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны воевал наводчиком орудия 317-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 47-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

В конце 1943-го расчет Павла Свечникова переправился через Днепр в районе села Студенец Каневского района Черкасской области Украинской ССР и принял активное участие в боях за удержание и расширение плацдарма на его западном берегу. В тех боях Свечников лично подбил четыре танка, три самоходные артиллерийские установки и уничтожил несколько вражеских огневых точек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, гвардии сержант Павел Свечников удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не успел, так как 16 января 1944-го умер от полученных в боях ранений.

Умер тренер Эшим Кутманалиев

Фото sport.gov.kg. Эшим Кутманалиев

Родился 10 мая 1938-го в селе Кен-Арал Таласского района. Мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер Кыргызстана, заслуженный деятель культуры Кыргызстана.

С 1987 по 1991 год занимал должность председателя Государственного комитета по физкультуре и спорту Киргизской ССР.

В 1991-м избран президентом Национального олимпийского комитета Киргизии. Занимал эту должность до 23 декабря 2004 года. За этот период он провел огромную работу по развитию спорта и олимпийского движения страны. В 2005-м вновь избран президентом Национального олимпийского комитета.

Эшим Кутманалиев — автор идеи Центральноазиатских игр, которая получила поддержку Международного олимпийского комитета. Кроме того, по его инициативе образована пятая зона Азиатского олимпийского комитета.

Получил множество наград, в том числе медаль «За трудовое отличие» и орден «Знак почета».

Умер 9 января 2013 года.

