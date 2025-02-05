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Общество

Среди причин смерти женщин рак шейки матки занимает второе место в Кыргызстане

Среди причин смерти женщин рак шейки матки занимает второе место в Кыргызстане. Об этом сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

Уточняется, что диагноз является наиболее распространенной формой рака у кыргызстанок.

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«Основной причиной этого вида рака является вирус папилломы человека. Более 15 лет назад были разработаны вакцины против ВПЧ и в настоящее время широко используются во всем мире, в том числе в странах Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы», — отметили в центре.

Напомним, в Кыргызстане вакцинация против вируса папилломы человека проводится согласно календарю профилактических прививок среди девочек от 11 лет. Процедуру проводят бесплатно в общеобразовательных школах. Если девочка по каким-то причинам пропустила прививку, ее можно получить в ЦСМ или ФАП по месту жительства.

«Искоренить рак шейки матки и уберечь наших дочерей — важная задача, с которой мы можем справиться всей страной, ответственно и разумно отнесясь к вакцинации против ВПЧ. Защитим наших детей вместе», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319040/
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