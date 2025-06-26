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Общество

Охват вакцинацией против вируса папилломы человека в Кыргызстане растет

Охват вакцинацией против вируса папилломы человека в Кыргызстане растет. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

В ведомстве напоминают, что с 2022 года республика включила вакцину против ВПЧ в национальный календарь прививок.

Вакцинация охватывает девочек в возрасте 11 лет.

В первый год прививали также девочек 12-14 лет.

За это время охват вакцинацией вырос:

  • в 2022-м привито 173 тысячи 78 девочек, или 72 процента от целевой группы,
  • 2023-м — 71 процент,
  • 2024-м — 87,7 процента,
  • за четыре месяца 2025-го — 53,8 процента.

По данным Минздрава, используется четырехвалентная вакцина, защищающая от опасных типов вируса (6, 11, 16, 18). Это важный шаг в профилактике рака шейки матки — одного из самых распространенных видов онкологии среди женщин. В странах с многолетним опытом вакцинации заболеваемость снижается почти на 90 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334260/
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