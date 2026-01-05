10:06
Общество

Более тысячи метров браконьерских рыболовных сетей достали из Иссык-Куля

Более тысячи метров браконьерских рыболовных сетей достали из озера Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. 

По ее данным, инспекторы регионального управления службы экотехнадзора совместно с экотуристической милицией в праздники провели рейды в акватории озера.

Приняты меры по борьбе с незаконным выловом рыбы, изъяты старые рыболовные сети общей протяженностью 1 тысяча 100 метров.

Рейдовые мероприятия по борьбе с браконьерством будут продолжены.
