Более тысячи метров браконьерских рыболовных сетей достали из Иссык-Куля

Более тысячи метров браконьерских рыболовных сетей достали из озера Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, инспекторы регионального управления службы экотехнадзора совместно с экотуристической милицией в праздники провели рейды в акватории озера.

Приняты меры по борьбе с незаконным выловом рыбы, изъяты старые рыболовные сети общей протяженностью 1 тысяча 100 метров.

Рейдовые мероприятия по борьбе с браконьерством будут продолжены.