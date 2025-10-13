С акватории озера Иссык-Куль изъяли около 500 метров старых сетей

Инспекторы Иссык-Кульского регионального управления Службы экологического и технического надзора изъяли около 500 метров незаконно установленных старых синтетических сетей. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, мероприятие направлено на охрану рыбных ресурсов и сохранение биологического разнообразия озера.

«Кроме того, с целью обеспечения экологической безопасности и предотвращения незаконного использования природных ресурсов регулярно проводятся рейдовые проверки», — говорится в сообщении.