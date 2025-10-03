Ввоз запрещенных рыболовных сетей пресекли таможенники в Ошской области

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями правил таможни «Ош» выявили попытку ввоза в Кыргызстан крупной партии запрещенных рыболовных сетей. Об этом сообщила пресс-служба ГТС.

По ее данным, из Китая через пункт пропуска «Иркештам» на территорию Кыргызстана въехало транспортное средство с транзитным грузом, заявленным как автозапчасти. Однако при проверке среди товара обнаружили синтетические рыболовные сети общим весом более 746 килограммов.

Материалы дела переданы в Южный региональный отдел Следственного управления ГТС. По решению комиссии с участием представителей Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора 30 сентября товар уничтожили.

В Государственной таможенной службе напомнили, что ввоз синтетических рыболовных сетей в Кыргызстан запрещен по указу президента.