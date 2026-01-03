МВД предупреждает: катание на баллонах опасно для жизни

Министерство внутренних дел призывает кыргызстанцев внимательно относиться к мерам безопасности во время активных развлечений, в том числе при отдыхе в горах.

В ведомстве напомнили, что катание на баллонах (тюбингах) представляет серьезную опасность — часто такие спуски заканчиваются падениями и тяжелыми травмами.

Основные опасности данного вида развлечений:

высокая скорость и потеря управления; тюбинг разгоняется быстрее санок и не поддается управлению;

столкновения — существует риск наезда на деревья, камни, других людей, тюбинги или выезда на проезжую часть.

В МВД призвали во избежание трагических последствий кататься на тюбингах только в специально оборудованных местах, строго соблюдая правила безопасности.