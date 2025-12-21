22:43
Власть

Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге

Президент Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочего визита в Россию встретился с лидером страны Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и отметили высокий уровень стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе в торгово-экономической, финансовой, культурно-гуманитарной и миграционной сферах, и выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем кыргызско-российского стратегического партнерства и союзничества.

Садыр Жапаров отметил, что эта встреча проходит вскоре после состоявшегося в ноябре государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан, и подчеркнул устойчивый характер кыргызско-российского диалога на высшем уровне.

Президент выразил уверенность, что данная встреча позволила обсудить вопросы стратегического партнерства и союзничества в интересах обеих стран.

Со своей стороны Владимир Путин поблагодарил Садыра Жапарова за содержание и созданную теплую атмосферу в ходе его недавнего государственного визита в КР.

Глава РФ подчеркнул: данные переговоры позволяют обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Он выразил уверенность, что со всеми коллегами по ЕАЭС состоится содержательная дискуссия о перспективах развития торгово-экономических связей.

В преддверии праздников лидеры Кыргызстана и России поздравили друг друга с наступающим Новым годом и пожелали народам двух государств стабильности и дальнейшего процветания.
