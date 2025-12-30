В Бишкеке 30 декабря переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +13 градусов.

Памятные даты

Образован Союз Советских Социалистических Республик

Союз Советских Социалистических Республик — бывшее крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье по численности населения. СССР создан 30 декабря 1922 года.

Эта дата, когда Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика объединилась с Украинской и Белорусской Республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой, и считается Днем образования СССР.

25 декабря 1991-го президент Михаил Горбачев ушел в отставку, и на следующий день СССР распущен.

Люди, которые меняли мир

Родилась летчица Евдокия Пасько

Фото из интернета. Евдокия Пасько

Родилась 30 декабря 1919 года в селе Липенка Джети-Огузского района. Советская военная летчица, Герой Советского Союза.

Штурман эскадрильи 46-го гвардейского женского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант.

По данным летной книжки, у нее рекордное количество боевых вылетов — 790 и 10 — на спецзадания. Общий налет составил 1 тысячу 220 часов. На позиции врага сброшено более 100 тонн бомб. Подтверждены уничтожение 4 складов с горючим, 3 — с боеприпасами, 3 прожекторов, 2 переправ, 11 автомашин и 1 самолета на земле; 157 сильных взрывов, 109 очагов пожара. Кроме того, в тылу противника сброшено до 2 миллионов листовок.

Умерла 27 января 2017-го.

В Караколе в парке Победы установлен бюст Евдокии Пасько.

Родился народный артист КР Берик Алимбаев

Родился 30 декабря 1936 года во Фрунзе. Народный артист КР, балетмейстер, солист балета Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

За 25 лет на сцене Берик Алимбаев исполнил все ведущие партии в классических и национальных балетах. Создал образы принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро» Петра Чайковского, графа Альберта в балете «Жизель» Адольфа Адана, Куйручука в балете «Куйручук» Калыя Молдобасанова, Окунева, Нурдина в балете «Чолпон» Михаила Раухвергера, принца Дезире в балете «Спящая красавица» Петра Чайковского, Ромео в балете «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. С большим успехом танцевал на зарубежной сцене: в Канаде, Сирии, Чехословакии, Монголии.

В 2006-м получил звание народного артиста Кыргызстана.

Умер 20 июля 2016 года.

Родилась поэтесса Гульсайра Момунова

Родилась 30 декабря 1937-го в семье колхозника.

Многие годы отдала журналистской деятельности.

В 1961-1969 годах работала литсотрудником в редакции газеты «Советтик Кыргызстан», с 1971-го — редактор в издательстве «Кыргызстан», в 1973-1993 годах — ответсекретарь, замглавного редактора журнала «Кыргызстан аялдары».

Была членом союзов писателей СССР и КР.

Печаталась с 1955-го. Первый стихотворный сборник «Тилек» («Мечта») издан в 1964 году. Автор ряда поэтических сборников на родном языке, двух — на русском, переводных изданий, соавтор многих переводных коллективных поэтических сборников.

Умерла 12 августа 2020-го.

Погибла актриса театра и кино Бакен Кыдыкеева

Фото из интернета. Бакен Кыдыкеева в фильме «Материнское поле»

Родилась в 1923 году в селе Токольдош.

Народная артистка СССР (1970), заслуженная артистка Киргизской ССР, народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула (1970) за театральную работу — роль Елены Андреевны из пьесы «Дядя Ваня» Антона Чехова.

В ее творческой биографии более ста театральных и киноролей. Бакен Кыдыкееву называют первой, так как она первой сыграла главные женские роли во всех пьесах авторов мировой и русской драматургии, впервые поставленных на сцене кыргызского театра. Была первой актрисой, сыгравшей главную роль в первом национальном полнометражном художественном фильме «Салтанат».

Первой сыграла роль Сейде в первом спектакле «Лицом к лицу», поставленном впервые по Чингизу Айтматову.

Умерла 30 декабря 1993-го (по другим источникам — 15 января 1994-го).

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.