Спутниковые технологии в сельском хозяйстве внедряет Кыргызстан. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Асель Кененбаева.

По ее словам, страна старается не отставать от инноваций.

«Без современных инструментов мы не сможем проводить полноценный мониторинг посевных площадей, пастбищ, водных ресурсов. Мы начали сотрудничество с несколькими спутниковыми операторами, которые предоставляют изображения в высоком качестве. В настоящее время по республике проводится мониторинг пяти сельхозкультур. Процесс начался с марта — момента вегетации, сейчас готовится аналитический отчет», — сказала Асель Кененбаева.

Она добавила, что мониторинг позволяет не просто узнавать количество и объемы посевных площадей.

«Также идет процесс машинного обучения, что поможет исключить человеческий фактор. Если сейчас весь процесс формирования информации базируется на бумажных носителях, физических мониторингах с посещением полей, то космоснимки позволят исключить этот процесс и в онлайн-режиме в любое время мониторить и увидеть реальную картину.

Так, мы провели мониторинг картофеля по Кочкорскому району, чтобы понять проблемы на местах, которые могут возникнуть при мониторинге и использовании космоснимков.

Были какие-то расхождения, но мы над ними работаем. К примеру, картофель очень схож с помидором, поэтому идет процесс машинного обучения. Мы предполагаем, что полностью перейдем на мониторинг культур с использованием космоснимков в масштабах всей страны. Это позволяет также проводить анализ запасов, продбезопасности, ведь засеять — это одно дело, а получить урожай — другое», — пояснила замминистра.

Она добавила, что снимки позволяют увидеть, чем болеют растения.

«Эти сведения также будут доступны для наших фермеров — они научатся и будут мониторить состояние своего поля и получать рекомендации по обработке и удобрению. Через космоснимки также можно получить информацию по деградации почвы — где есть деградация, как восстанавливать, как идет прогресс и так далее. Если где-то изображения вызывают вопросы, то можно использовать роботов», — отметила Асель Кененбаева.