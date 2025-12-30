Новогоднее настроение в Кыргызстане в этом году получилось разным, но с общим смыслом. Города не гнались за дорогими новинками: украшения, гирлянды и декор использовали проверенный временем. Такой подход не только сохранил праздничную атмосферу, но и позволил сэкономить бюджет, доказав, что яркий Новый год возможен и без лишних трат.
Елка в Бишкеке. Строго и без пафоса
В 2026 году главная новогодняя елка столицы Кыргызстана решила «переехать» — ее установили на северной стороне площади Ала-Тоо. По словам мэра Айбека Джунушалиева, это сделали для расширения прогулочного пространства. Вокруг стало просторнее, гулять удобнее, а места для семейных фото, встреч и праздничных событий заметно прибавилось.
Высота главной елки — 35 метров вместе со звездой на макушке. На ней около 7 тысяч игрушек и обновленная подсветка, которая особенно эффектно смотрится вечером. Каток, ярмарка и вся праздничная инфраструктура — заслуга бизнеса: монтаж и оформление взяли на себя предприниматели.
Елка в Оше. Ярко, празднично, под цвет флага
Главная новогодняя елка южной столицы заняла почетное место напротив здания мэрии. Зеленую красавицу нарядили ярко и со вкусом — желтые и красные шары разных размеров заметны издалека и сразу задают праздничное настроение не только городу, но и жителям.
Елка в Узгене. Маленькая и удаленькая
В Узгене установили новогоднюю елку высотой 16 метров. Она расположена в парке «Достук». На установку выделили 200 тысяч сомов. В отличие от предыдущего года, высота елки увеличилась на три метра.
Елка в Манасе. Помимо елки, каток и Дед Мороз
Елка в Караколе. Несмотря на холод, праздник удался
В Караколе зима решила не скромничать — на главной городской площади новогоднюю елку зажгли в снежном антураже. Праздник получился по-настоящему зимним и собрал как жителей города, так и его гостей.
Елка в Нарыне. Хоть и 7 раз, но всегда по-разному
Как сообщили в мэрии Нарына, высота праздничной ели — 12 метров. В этом году на ее украшение потратили 47 тысяч сомов.
Елка в Таласе. Двойной праздник
В Таласе торжественно открыли центральную площадь города после реконструкции. Одновременно зажгли главную новогоднюю елку.
Елка в Токмоке. Как заводская елка затмила центральную
В Токмоке высота елки — 32 метра. На ее оформление не потребовалось дополнительных расходов — использовали украшения с прошлого года.
Елка в Кара-Балте. Было две, осталась одна, но какая!
В Кара-Балте новогодняя красавица невысокая — 16 метров. Расположена она на главной площади города.
По словам заместителя начальника муниципального предприятия «Универсал» Мирбека Мураталиева, елку украсили более 1,5 тысячи новогодних игрушек и множество гирлянд.