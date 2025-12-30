14:39
Общество

Каждому городу — свой стиль. Новогодние елки Кыргызстана в деталях

Новогоднее настроение в Кыргызстане в этом году получилось разным, но с общим смыслом. Города не гнались за дорогими новинками: украшения, гирлянды и декор использовали проверенный временем. Такой подход не только сохранил праздничную атмосферу, но и позволил сэкономить бюджет, доказав, что яркий Новый год возможен и без лишних трат.

Елка в Бишкеке. Строго и без пафоса

В 2026 году главная новогодняя елка столицы Кыргызстана решила «переехать» — ее установили на северной стороне площади Ала-Тоо. По словам мэра Айбека Джунушалиева, это сделали для расширения прогулочного пространства. Вокруг стало просторнее, гулять удобнее, а места для семейных фото, встреч и праздничных событий заметно прибавилось.

Украшали елку без лишнего пафоса, но с умом: гирлянды, игрушки и малые архитектурные формы в основном знакомы горожанам — их используют не первый год, лишь комбинируя по-новому. Экономно и экологично, как говорится. В этот раз оформление выполнили бело-синим — в цветах герба Бишкека.

Высота главной елки — 35 метров вместе со звездой на макушке. На ней около 7 тысяч игрушек и обновленная подсветка, которая особенно эффектно смотрится вечером. Каток, ярмарка и вся праздничная инфраструктура — заслуга бизнеса: монтаж и оформление взяли на себя предприниматели.

Помимо главной елки на площади Ала-Тоо в столице украсили помещения и дворы.

Елка в Оше. Ярко, празднично, под цвет флага

Главная новогодняя елка южной столицы заняла почетное место напротив здания мэрии. Зеленую красавицу нарядили ярко и со вкусом — желтые и красные шары разных размеров заметны издалека и сразу задают праздничное настроение не только городу, но и жителям.

Высота у елки солидная — 30 метров.

Елка в Узгене. Маленькая и удаленькая

В Узгене установили новогоднюю елку высотой 16 метров. Она расположена в парке «Достук». На установку выделили 200 тысяч сомов. В отличие от предыдущего года, высота елки увеличилась на три метра.

В другом районе города установили еще одну новогоднюю красавицу, но пользователи соцсетей раскритиковали елку, назвав ее скучной и не современной.

Елка в Манасе. Помимо елки, каток и Дед Мороз

В Манасе новогоднюю елку установили на площади «Азаттык», украсив ее крупными яркими игрушками. В этом году на ее оформление потратили 800 тысяч сомов, а город готовится к празднованию с катком и Домом Деда Мороза.

Елка в Караколе. Несмотря на холод, праздник удался

В Караколе зима решила не скромничать — на главной городской площади новогоднюю елку зажгли в снежном антураже. Праздник получился по-настоящему зимним и собрал как жителей города, так и его гостей.

Падающий снег, яркая иллюминация и нарядная елка превратили площадь в открытку. Каракольцы приходили семьями, делали фотографии на память, обнимались и заранее поздравляли друг друга с наступающим праздником.

Высота красавицы — 22 метра, на ее украшение ушло 234 тысячи сомов. Судя по атмосфере на площади, вложения себя оправдали — новогоднее настроение в Караколе включили точно по расписанию.

Елка в Нарыне. Хоть и 7 раз, но всегда по-разному

Как сообщили в мэрии Нарына, высота праздничной ели — 12 метров. В этом году на ее украшение потратили 47 тысяч сомов.

«Эту елку мы украшаем седьмой год подряд, но каждый раз по-разному», — уточнили в мэрии.

Елка в Таласе. Двойной праздник

В Таласе торжественно открыли центральную площадь города после реконструкции. Одновременно зажгли главную новогоднюю елку.

Таласская елка высотой 24 метра обошлась в 640 тысяч сомов, средства выделили из местного бюджета. Елку приобрели в прошлом году.

Елка в Токмоке. Как заводская елка затмила центральную

В Токмоке высота елки — 32 метра. На ее оформление не потребовалось дополнительных расходов — использовали украшения с прошлого года.

Но внимание всего Кыргызстана привлекла не она, а другая елка. На одном из городских заводов, занимающихся производством шин, установили необычную конструкцию. Получилось очень необычно.

В официальном сообщении мэрии города отметили: «Эта елка стала результатом креативной деятельности завода по производству шин, расположенного в данном микрорайоне».

Елка в Кара-Балте. Было две, осталась одна, но какая!

В Кара-Балте новогодняя красавица невысокая — 16 метров. Расположена она на главной площади города.

По словам заместителя начальника муниципального предприятия «Универсал» Мирбека Мураталиева, елку украсили более 1,5 тысячи новогодних игрушек и множество гирлянд.

«В прошлом году для двух елок использовали около 2 тысяч игрушек, но в этом году из-за отсутствия елки у акимиата, часть украшений перенесли на елку у Дома культуры. Мы сделали акцент на оформление тротуаров в парке с использованием искусственных еловых веток, патронных ламп, светодиодных лент над фонтаном и светящихся дождиков», — рассказал Мирбек Мураталиев.

В социальных сетях разгорелась дискуссия, чья елка красивее. А какая новогодняя красавица нравится вам?
