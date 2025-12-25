В Кыргызстане проходит вакцинация паломников, направляющихся на хадж-2026

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и предупреждения распространения инфекционных заболеваний Министерство здравоохранения КР организовало профилактическую вакцинацию граждан, совершающих хадж в Мекку в 2026 году.
По данным ведомства, всем паломникам проводится обязательная вакцинация против менингококковой инфекции, а также против сезонного гриппа. Указанные меры соответствуют международным медико-санитарным требованиям и являются одним из обязательных условий допуска к совершению хаджа.
Для проведения вакцинации все задействованные организации здравоохранения обеспечены необходимыми вакцинами и расходными материалами. По завершении иммунизации каждому паломнику оформляется профилактический сертификат о вакцинации установленного образца, а сведения вносятся в электронную систему учета профилактических прививок.
Минздрав КР призывает граждан, планирующих паломничество в 2026 году, своевременно пройти медосмотр и получить прививки.
Место проведения вакцинации в зависимости от региона можно уточнить на сайте Минздрава.