Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года

Первые рейсы с паломниками из Кыргызстана в Саудовскую Аравию в рамках хаджа-2026 планируется начать 11 мая. Об этом сообщил председатель штаба по организации хаджа, заместитель муфтия Кыргызстана Жолдошбек ажы Абдылдаев.

По его словам, Саудовская Аравия, как и в текущем году, выделила Кыргызстану квоту в размере 6 тысяч 60 мест. При этом в предстоящем хадже вводятся новые особенности: усилены медицинские требования к паломникам, а также стоимость жертвоприношения включена в общую калькуляцию расходов.

Фото ДУМК

В настоящее время продолжается активная подготовка к хаджу, в том числе оформление документов для получения виз. Как отмечается, доступ к визовой системе Министерства хаджа Саудовской Аравии «Масар электронник» (Nusuk) предоставляется заранее.

Сообщается, что паломники, вылетающие из Бишкека, будут направляться в Джидду, а вылетающие из Оша — в Медину.

Также озвучен перечень медицинских противопоказаний, при наличии которых участие в хадже невозможно. В их числе пациенты, проходящие гемодиализ, лица с тяжелыми сердечными и легочными заболеваниями, прогрессирующим циррозом печени, онкологические больные на химиотерапии, лица с тяжелыми психическими и неврологическими расстройствами, инфекционными заболеваниями (в том числе открытой формой туберкулеза), беременные с рисками, а также пожилые люди с выраженными когнитивными нарушениями.

Организаторы призывают будущих паломников внимательно отнестись к медицинским требованиям и своевременно проходить необходимые обследования.