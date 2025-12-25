Учения по нейтрализации экстремистских группировок провели страны ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе Организации.

Отмечается, что к тренировке под руководством объединенного штаба подключились дежурные смены Центра кризисного реагирования, Минобороны и МЧС Таджикистана, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

«Отрабатывался комплекс мероприятий по локализации кризисной ситуации в одном из государств Центральноазиатского региона с применением Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ»,

— говорится в сообщении.

В ходе маневров участники практиковали нейтрализацию террористических групп, готовивших диверсии на критических объектах, действия при вторжении боевиков через границу и ликвидацию последствий химической атаки с эвакуацией населения.