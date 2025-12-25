17:38
Очереди за медсправкой 083. Нагрузка на поликлиники выросла в шесть раз

Министерство здравоохранения Кыргызстана просит граждан отнестись с пониманием к временно возросшей нагрузке на медицинские организации в связи с оформлением медицинской справки формы № 083.

По информации руководителей центров семейной медицины, в последние недели отмечается существенный рост обращений граждан именно по вопросу оформления этой медицинской справки.

Если ранее за ней в среднем обращались до 15–20 человек в день, то сейчас количество обращений значительно возросло. Это привело к появлению очередей в отдельных медицинских организациях.

Для сравнения: в сентябре в среднем по республике оформляли около 500 медицинских справок формы № 083 в день, а в декабре показатель вырос до 3 тысяч.

Таким образом, нагрузка на поликлиники выросла почти в шесть раз.

При этом Министерство здравоохранения подчеркивает, что оформляют справки в штатном режиме, медицинские работники никому не отказывают в приеме. Обратившихся граждан принимают в порядке очереди.

Медсправка образца № 083 нужна для замены водительских удостоверений. 
