15:06
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Агент 024

Очереди за справкой 083 в поликлиниках. Ажиотаж по замене водительских прав

Владельцы автотранспортных средств жалуются на очереди в поликлиниках. Для замены прав необходима медицинская справка образца 083, которую можно получить только в поликлиниках.

Читайте по теме
Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить

«У кабинета нарколога настоящее безумие. Врач работает с 8.30 до 12.30. Принимает вдумчиво, по 10 минут каждого, никуда не торопится, не переживает. Люди занимают очередь с 4.00. В списках по 100 человек, вчера приняли только 11», — рассказывает очевидец.

По его словам, приходится стоять каждый день, потому как выхода нет.

«Кроме того, приложение «Тундук» работает из ряда вон плохо и не загружает данные», — жалуется горожанин.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/355817/
просмотров: 362
Версия для печати
Материалы по теме
Обмен водительских удостоверений остается бесплатным — власти дали разъяснение
Кабмин КР утвердил новый образец национального водительского удостоверения
Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить
РФ признает водительские права стран, где русский язык имеет официальный статус
Действующие частные автошколы продолжат работу как государственные
США вводят новые правила при продлении коммерческих водительских удостоверений
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
Кабмин изменил правила регистрации транспорта и сдачи экзаменов на права
В Госагентстве по регистрации авто и водителей отчитались за полгода
Упростить процедуру замены водительских удостоверений планируют в Кыргызстане
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Водитель автобуса в&nbsp;Бишкеке подарил школьникам новогоднее настроение в&nbsp;час пик Водитель автобуса в Бишкеке подарил школьникам новогоднее настроение в час пик
Дети идут 4&nbsp;километра. Жители Сокулукского района просят пустить к&nbsp;ним автобусы Дети идут 4 километра. Жители Сокулукского района просят пустить к ним автобусы
Пик Корона и&nbsp;луна над Бишкеком. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Пик Корона и луна над Бишкеком. Фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; за&nbsp;11&nbsp;месяцев выдал кредиты на&nbsp;5,86 миллиарда сомов по&nbsp;госпрограммам «Айыл Банк» за 11 месяцев выдал кредиты на 5,86 миллиарда сомов по госпрограммам
Посол Европейского союза посетил &laquo;Банк Компаньон&raquo; Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
24 декабря, среда
15:05
В 2026 году автобусы Бишкека полностью перейдут на безналичную оплату проезда В 2026 году автобусы Бишкека полностью перейдут на безн...
15:03
Разработчики генплана: Бишкек теряет зеленые зоны и утопает в грязном воздухе
15:01
Пенсионные нормы ограничат: поправки запрещают включать их в другие законы
14:56
Мошенники рассылают смс от имени президента КР об опросах с выплатой денег
14:55
Мэрия Бишкека разъяснила позицию по инвестиционным проектам и высотной застройке