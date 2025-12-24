Очереди за справкой 083 в поликлиниках. Ажиотаж по замене водительских прав

Владельцы автотранспортных средств жалуются на очереди в поликлиниках. Для замены прав необходима медицинская справка образца 083, которую можно получить только в поликлиниках.

«У кабинета нарколога настоящее безумие. Врач работает с 8.30 до 12.30. Принимает вдумчиво, по 10 минут каждого, никуда не торопится, не переживает. Люди занимают очередь с 4.00. В списках по 100 человек, вчера приняли только 11», — рассказывает очевидец.

По его словам, приходится стоять каждый день, потому как выхода нет.

«Кроме того, приложение «Тундук» работает из ряда вон плохо и не загружает данные», — жалуется горожанин.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.