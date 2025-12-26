01:43
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 декабря возможен дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем ожидается +5 градусов.

Люди, которые меняли мир

Умер режиссер Искендер Рыскулов

Фото из интернета. Искендер Рыскулов

Родился 30 июня 1941 года во Фрунзе. Театральный режиссер, народный артист Киргизской ССР.

В 1984-м стал главным режиссером Кыргызского государственного драматического театра.

По словам художника Юлдаша Нурматова, долгое время работавшего с ним, Искендер Рыскулов «делал революцию в кыргызском театре». «Всемирная энциклопедия современного театра» сообщает, что уже первая постановка Рыскулова во фрунзенском театре по повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» была воспринята в штыки критикой за необычность художественного оформления, хотя ее отличали высокая метафоричность, искренность и смелость.

В то же время зарубежные критики восторгались работами Искендера Рыскулова. Его специально приглашали для постановок по произведениям Чингиза Айтматова.

Умер 26 декабря 2002 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

