Происшествия

В госсобственность вернули участок с железнодорожными путями

ГКНБ КР выявил факт незаконной приватизации и вывода из госсобственности участка с железнодорожными путями со стороны акционерного общества «Кызыл-Кия комур». Об этом сообщает пресс-служба госкомитета.

По ее данным, установлено, что решением мэрии города Кызыл-Кии от 3 декабря 2004 года с нарушением требований законодательства на баланс АО передан железнодорожный путь протяженностью 10,86 километра с площадкой (с сооружениями и техникой) общей площадью 10 гектаров, а также здание детского сада на общей площади 1,3 гектара и здание детского лагеря, расположенного в селе Ак-Булун Ноокатского района Ошской области, не подлежащие приватизации.

По результатам проверки указанные объекты возвращены в государственную собственность.

ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и возвращению незаконно приватизированных объектов, ранее выведенных из государственной собственности с нарушением закона.
