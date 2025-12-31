Сколько стоит Новый год. Как изменились цены на оливье и селедку под шубой

Главными новогодними салатами традиционно считаются оливье и селедка под шубой. По ним можно понять, насколько дешевле или дороже стало отмечать Новый год. Редакция 24.kg посчитала, сколько в этом году придется потратить на популярные закуски, исходя из цен в Бишкеке.

Индекс оливье

отварной картофель;

отварная морковь;

вареная колбаса или отварное мясо;

яйца вкрутую;

соленые огурцы;

консервированный зеленый горошек;

майонез.

В наши дни в классическом рецепте оливье следующие ингредиенты:

Все нарезается кубиками, перемешивается и заправляется майонезом.

Чтобы выяснить стоимость одной салатницы оливье, мы взяли в расчет, что для приготовления потребуются 400-граммовая баночка зеленого горошка, 200 граммов майонеза, по 500 граммов картофеля, моркови, маринованных огурцов, вареной колбасы и пять яиц.

Фото 24.kg

Для сравнения: в прошлом году минимальная стоимость оливье составляла 429,5 сома, в 2023-м — 385 сомов, в 2022-м — 454,5 сома.

Почем «шуба» для праздника

В последние годы мы считаем стоимость еще одного новогоднего салата — сельди под шубой.

Для его приготовления потребуются:

картофель;

морковь;

свекла;

яйца;

лук;

селедка;

майонез.

Все мелко нарезают и укладывают слоями.

Для подсчета индекса селедки под шубой мы взяли за основу то, что для одной порции салата нужны 400 граммов картофеля, 350 граммов соленой сельди, 300 граммов свеклы, 200 граммов моркови и майонеза, 100 граммов лука и два яйца.

Фото 24.kg

Фруктовая корзина

Если говорить об остальных блюдах новогоднего стола, то в каждой семье они разные. Но фруктовая нарезка, пожалуй, есть у каждого. Обычно покупают стандартный набор — апельсины, мандарины, бананы, киви и яблоки.

Фото 24.kg

Если брать в расчет, что для новогоднего стола вы возьмете по полкилограмма каждого вида фруктов, то к новогодним тратам прибавится еще около 400-550 сомов. Это примерно на прошлогоднем уровне.